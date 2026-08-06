Kurz nach einer offiziellen Parkbusse der Polizei erhält eine Frau ein betrügerisches SMS, die sich auf den Strafzettel bezieht. Immer wieder sind Parkgebühren Tummelfeld von Gaunern.

Auch aus einer legalen Busse kann Betrug werden, wie eine Frau im Kanton St. Gallen feststellen musste (Symbolbild).

Darum geht’s Eine Frau erhält von der Polizei eine Parkbusse – und zwei Tage später eine betrügerische SMS aus Marokko.

Parkgebühren sind ein beliebtes Tummelfeld für Betrüger.

Eine Motion zur Einschränkung privater Parkplatz-Kontrolleure hatte hingegen keine Chance. Zusammenfassung erstellt mit

Etwas Argwohn schadet nicht, auch wenn man es scheinbar mit dem Staat zu tun hat. Diese Erfahrung hat eine Hundehalterin gemacht, nachdem sie von der Kantonspolizei St. Gallen offiziell und legal gebüsst worden war.

Tatsächlich hatte die Frau, von der die «Südostschweiz» berichtet, vergessen, an einem Automaten in Bad Ragaz das Parkticket zu lösen. Den Bussenzettel klemmt die Kapo unter den Scheibenwischer, der QR-Code darauf führt zur Website der Polizei. Soweit alles sauber.

Doch zwei Tage später erhielt die Frau eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, ihre Parkbusse zu bezahlen: Sie müsse noch am gleichen Tag einen Restbetrag von 4 Franken begleichen, andernfalls werde eine Mahngebühr von 100 Franken fällig.

Es folgte eine merkwürdige Internet-Adresse, die wenig mit der Kantonspolizei zu tun hat: Die Frau sollte mit der Zahl 1 antworten, um den Link für die Überweisung zu erhalten. Speziell im Zusammenhang mit einer Bussenforderung ist auch die letzte Zeile: «Von meinem iPhone gesendet, Helmi».

Wie kamen die Betrüger an den Namen der Parksünderin?

Die Frau reagierte richtig, meldete die SMS als Spam und löschte sie. Von einem Verwandten, dem sie die Nachricht gezeigt hat, erfuhr sie, dass die Nummer, von der sie gesendet worden ist, die Länder-Vorwahl Marokkos enthält.

Interessant zu wissen wäre, wie der Absender in Nordafrika von der Parkbusse in der Ostschweiz erfahren hat. Die Kantonspolizei St. Gallen kann dies nicht erklären: Möglich sei, dass jemand den Bussenzettel am Auto fotografiert oder jenen QR-Code gescannt habe, aber es seien aber auch andere Vorgehensweisen denkbar.

Es würde auch reichen, über die Auto-Nummer an den Namen der Autohalterin zu kommen und auf diesem Weg, falls öffentlich, ihre Mobilnummer zu erfahren.

Zudem sind viele Telefonnummern, die in keinem offiziellen Verzeichnis stehen, auf Google zu finden, weil sie beispielsweise im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, einer Wohnungsbesichtigung oder einem Second-Hand-Angebot irgendwann einmal online veröffentlicht worden sind.

Manche*r hätte in der Situation der gebüssten Hundehalterin wohl den Link angeklickt: Schliesslich gab es ja effektiv eine rechtsgültige Ordnungsbusse. Umso mehr, weil auch diese online und mittels Web-Links bezahlt werden konnte.

Abgesehen davon, dass bei Zahlungsaufforderungen via Mobiltelefon immer Vorsicht geboten ist, enthält die SMs aber auch einige klare Hinweise auf einen illegalen Hintergrund: So stimmte das genannte Datum nicht mit dem Tag der Parkbusse überein, die Internetadresse erinnerte in keiner Weise an eine amtliche Stelle, ganz zu schweigen von der iPhone-Fusszeile am Ende der Nachricht.

Betrug mit Parkgebühren

Betrüger nutzen immer wieder Parkgebühren und Parkbussen als Vorwand, um direkt Geld einzuziehen oder an Bank- und andere Login-Daten zu gelangen. So kleben sie beispielsweise ihren eigenen QR-Code über denjenigen der Organisation, die die Gebühren einzieht.

Älteren Datums ist die Masche, selbst ausgedruckte, illegale Parkbussen unter die Scheibenwischer zu klemmen. Beim überklebten QR-Code müssen die Autofahrer*innen schon genauer hinsehen, um nicht in die Falle zu gehen.

Stefanie Heimgartner (SVP/AG) sind private Firmen ein Dorn im Auge, die auf privaten Parkplätzen «kommerzielle Parkraumbewirtschaftung oder -kontrollen betreiben». Diese würden die Strassenverkehrsämter als «Inkasso-Gehilfen» nutzen und mit ihren Anfragen um Herausgabe der Fahrzeughalter-Adresse enormen bürokratischen Aufwand verursachen.

Anzumerken ist, dass es sich bei diesen Fällen um rechtlich einwandfreie Parkbussen handelt, die von den privaten Kontrolleur*innen verteilt werden.

Der Bundesrat hat Heimgartners Motion abgelehnt. Missbräuchliche Anfragen müssten die zuständigen Behörden sowieso ablehnen, in allen anderen Fällen seien sie zur Auskunft verpflichtet. Für ihre Antworten würden sie aber in aller Regel eine Gebühr erheben, womit der Aufwand gedeckt sei.