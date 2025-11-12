  1. Privatkunden
Oftringen AG Frau liegt bewusstlos neben Velo – zwei Kinder unverletzt im Anhänger

Dominik Müller

12.11.2025

Wieso die Frau gestürzt ist, ist bis anhin unklar.
Kapo Aargau

Unter unklaren Umständen kam in Oftringen AG eine Velofahrerin zu Fall. Sie befindet sich in kritischem Zustand im Spital.

Eine Passantin fand die Frau am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Kirchstrasse in Oftringen AG. Im Bereich einer Passage mit versenkbaren Pollern lag sie bewusstlos neben ihrem Fahrrad am Boden, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Im angekuppelten Anhänger befanden sich demnach zwei Kinder, die unverletzt waren. Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte die 36-Jährige ins Kantonsspital Aarau. Ihr Zustand wurde als kritisch bezeichnet.

Ob die Frau durch eigenes Verschulden zu Fall gekommen war oder ob ein medizinisches Problem zum Sturz geführt hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

