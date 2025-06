Eine Frau wurde tot in einer Wohnung in Thun BE gefunden. sda

Am Mittwochmorgen ist in einer Wohnung am Ulmweg in Thun eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern fanden vor Ort eine leblose 69-jährige Schweizerin.

Am Mittwoch, kurz vor 9:30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ulmweg in Thun gemeldet, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.

Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine leblose Person auf. Vor Ort konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 69-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wies die Frau Verletzungen auf, die von einer Verbrennung herführen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Einzelne Anwohnerinnen und Anwohner wurden aus dem Mehrfamilienhaus kurzzeitig evakuiert, die betroffene Wohnung wurde gelüftet.

Ermittlungen wurden aufgenommen.