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Grosseinsatz in Engwang TG Frau seit Januar vermisst – Polizei verhaftet Mann 

Dominik Müller

28.4.2026

Die Polizei hat das Gelände abgesperrt.
Die Polizei hat das Gelände abgesperrt.
BRK News

Auf einem Grundstück in Engwang TG findet derzeit ein grossangelegter Polizeieinsatz statt. Ein 50-jährigen Schweizer wurde verhaftet.

Dominik Müller

28.04.2026, 10:55

28.04.2026, 11:51

Seit den Morgenstunden sind Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau auf einem Grundstück in Engwang – eine Ortschaft der Gemeinde Wigoltingen TG – im Einsatz. Ziel der koordinierten Aktion ist die Sicherstellung von Beweismitteln, heisst es in einer Mitteilung der Kapo Thurgau.

Im Januar 2026 wurde eine heute 51-jährige Frau demnach als vermisst gemeldet. Seither ermitteln Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse gehen die Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 50-jähriger Schweizer. Dieser gilt laut Mitteilung als dringend tatverdächtig und wurde heute festgenommen. Die Staatsanwaltschaft führt gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung.

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