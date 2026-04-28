Frau seit Januar vermisst – Polizei verhaftet Mann

Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. BRK News

Auf einem Grundstück in Engwang TG findet derzeit ein grossangelegter Polizeieinsatz statt. Ein 50-jährigen Schweizer wurde verhaftet.

Seit den Morgenstunden sind Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau auf einem Grundstück in Engwang – eine Ortschaft der Gemeinde Wigoltingen TG – im Einsatz. Ziel der koordinierten Aktion ist die Sicherstellung von Beweismitteln, heisst es in einer Mitteilung der Kapo Thurgau.

Im Januar 2026 wurde eine heute 51-jährige Frau demnach als vermisst gemeldet. Seither ermitteln Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse gehen die Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 50-jähriger Schweizer. Dieser gilt laut Mitteilung als dringend tatverdächtig und wurde heute festgenommen. Die Staatsanwaltschaft führt gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung.