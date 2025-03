Die Berner Polizei informiert am Abend. (Symbolbild) sda

Am Montagmorgen ist in Worb ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen ist eine Frau beim Brand verstorben.

Am Montag kurz nach 10.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Brand an der Blümlisalpstrasse in Worb ein. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus vom Brand betroffen war.

Im betroffenen Zimmer konnte eine leblose Person festgestellt werden. Trotz der umgehend eingeleiteten Lösch- und Rettungsarbeiten konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Opfers, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Weiter wurden keine Personen verletzt. Die Wohnung wurde durch den Brand beschädigt, die anderen Wohnungen im Gebäude sind noch bewohnbar.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern mit verschiedenen Spezialdiensten die Feuerwehr Worb, zwei Ambulanzteams und das Care Team Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern Mittelland Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen.

(sw)