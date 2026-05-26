Eine britische Radfahrerin ist nach einem Sturz auf der Axalpstrases oberhalb von Brienz BE ihren Verletzungen erlegen. Keystone

Eine 51-jährige Frau ist am Montag nach einem Velo-Selbstunfall in Brienz BE ihren Verletzungen erlegen. Die britische Staatsangehörige war am Sonntag in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

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Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Axalpstrasse gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten.

Ein Rettungsdienst brachte die Verunfallte per Helikopter ins Spital. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zum genauen Unfallhergang dauern an.