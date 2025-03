Frau stürzt auf Piste in Davos und wird tödlich verletzt

Die Frau verstarb auf dieer Piste.

Am Sonntag ist eine Skifahrerin in Davos Wolfgang gestürzt und schwer verletzt worden. Sie verstarb am Montag im Kantonsspital Graubünden.

Die 76-Jährige fuhr am Sonntag nach 11 Uhr zusammen mit einer 72-jährigen Kollegin über die schwarze Piste Nr. 13 «Besenbinder» vom Meierhofer Tälli kommend in Richtung Davos Wolfgang.

Auf der steilen, harten Piste stürzte die 76-jährige Frau und riss die vorausfahrende Kollegin mit. Zusammen rutschten die beiden Frauen die steile Piste hinunter und kamen über den Pistenrand hinaus.

Während die 72-Jährige mit einem Baum kollidierte und zum Stillstand kam, rutschte die 76-Jährige noch gut sechzig Meter weiter und blieb schwer verletzt liegen.

Mit einem gebrochenen Fuss begab sich die 72-Jährige zu ihrer Kollegin und leistete Erste Hilfe. Auf der schwach befahrenen Route kamen nach einiger Zeit zwei weitere Skifahrende hinzu und unterstützten die 72-Jährige.

In einer Windenaktion durch eine Rega-Crew wurde die lebensbedrohlich verletzte Frau mit Unterstützung des SOS-Pistenrettungsdienstes Parsenn aus dem steilen Gebiet geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen.

Dort erlag sie am Montagabend ihren Verletzungen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen aufgenommen.