Frau stürzt in Auto von Brücke auf Bahngleis

Auch die Rega stand in Thalheim an der Thur im Einsatz. Kantonspolizei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen stürzte in Thalheim an der Thur ZH eine Autofahrerin in ihrem Auto von einer Brücke auf das Bahngleis. Die Frau musste in ein Spital geflogen werden.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Gegen 8 Uhr fuhr eine 55-jährige Lenkerin von Thalheim Richtung Andelfingen. Kurz vor der Brücke über das Bahngleis geriet sie aus bislang unbekannten Gründen linksseitig auf das Wiesenbord, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Von dort fuhr sie auf das Brückengeländer und rutschte über die Brücke, bis sie auf der gegenüberliegenden Seite linksseitig herunterfiel. Dabei prallte sie frontal in das Wiesenbord und stürzte auf das tiefer liegende Bahntrasse.

Glücklicherweise befuhr zu diesem Zeitpunkt kein Zug die Strecke. Die Frau musste dennoch mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital geflogen werden. Für die Bergung musste das Wrack mit einem Kran hochgehoben werden.

Dazu standen neben dem Abschleppunternehmen, dem kantonalen Tiefbauamt auch Spezialisten der SBB Intervention im Einsatz.

Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diesbezüglich sicherte sie vor Ort Spuren. Die Feuerwehr Andelfingen / Umgebung sperrte die Thurtalstrasse und leitete den Verkehr um. Für die medizinische Versorgung der Lenkerin stand die Rega und der Rettungsdienst Schaffhausen im Einsatz.

Der Bahnverkehr zwischen Ossingen und Thalheim musste unterbrochen werden.