Die Frau stürze in die Plessur. Kantonspolizei Graubünden

Am Dienstagabend kam es in Chur zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau stürzte in die Plessur und verstarb daraufhin im Kantonsspital Graubünden.

Am Dienstagabend ist in Chur eine Frau in die Plessur gestürzt und trieb rund 1,8 Kilometer flussabwärts in Richtung Rhein. «Kurz vor der Einmündung in den Rhein konnte sie aus dem Wasser geborgen werden, verstarb jedoch im Spital», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Kurz vor 20.45 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Durch eine Rega-Crew konnte die 36-jährige Frau 800 Meter vor der Einmündung in den Rhein lokalisiert und durch eine Patrouille der Stadtpolizei Chur festgehalten werden. Diese begannen mit der Reanimation, welche durch ein Team der Rettung Chur fortgeführt wurde.

«Mit einem Hubretter wurde sie durch die Feuerwehr Chur aus dem Kanal der Plessur geborgen und mit dem Rettungswagen ins Kantonsspital Graubünden überführt», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Frau verstarb jedoch im Spital.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände zu diesem Todesfall ab.