Tödlicher Vorfall in Münsingen BE Frau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen

Dominik Müller

13.10.2025

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich zu melden.
KEYSTONE

Auf der A6 bei Münsingen BE ist am Sonntagabend eine Frau von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Zur Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

Dominik Müller

13.10.2025, 16:22

Am Sonntag, kurz nach 17.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass auf der Autobahn A6 bei der Autobahnraststätte bei Münsingen eine Frau von einem Auto erfasst worden sei. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Eine Polizeipatrouille, welche sich zeitgleich auf der dortigen Autobahnraststätte befunden hatte, rückte demnach sofort an den Unfallort aus. Vor Ort konnte jedoch nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, eine formelle Identifikation steht noch aus.

Die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Thun musste von der Autobahneinfahrt Rubigen bis zur Autobahnauffahrt Kiesen gegen 23 Uhr gesperrt werden.

Polizei sucht Zeugen

Aussagen zufolge sei die Frau kurz vor der Kollision mit dem in Richtung Thun fahrenden Auto mutmasslich von der dortigen Brücke gestürzt.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die Beobachtungen gemacht haben und insbesondere die Lenkerinnen oder Lenker der beiden dunklen Autos, die im Bereich der dortigen Autobahnraststätte von dem in den Unfall involvierten Fahrzeug überholt worden waren.

