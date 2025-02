Frau tot vor Haus aufgefunden – Mann verhaftet

Die Berner Polizei hielt einen Mann an. Imago

Ende Januar wird eine Frau tot vor einem Wohnhaus aufgefunden. Jetzt wurde ein Mann aus dem Umfeld der Schweizerin verhaftet.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Am Samstag, 25. Januar, wurde an der Weberstrasse in Bern eine Frau leblos vor einem Wohnhaus aufgefunden. Da die Umstände, die zum Sturz führten, vorerst unklar waren, nahm die Kantonspolizei Bern umfangreiche Ermittlungen auf.

Im Rahmen dieser wurden unter anderem Spuren ausgewertet, die neue Hinweise auf eine mögliche Dritteinwirkung ergaben. So konnte am Dienstag, 4. Februar, ein Mann aus dem Umfeld der Frau angehalten werden. Er steht im Verdacht, in die Ereignisse, die zum Tod der Frau geführt haben, involviert gewesen zu sein. Der 54-jährige Schweizer befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Untersuchungen zur genauen Todesursache durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern dauern an.

Die Ermittlungen zu den Ereignissen dauern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nach wie vor an.