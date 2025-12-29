Die Fahrerin wurde als fahrunfähig eingestuft. Polizei St. Gallen

Bei einem Selbstunfall nahe der Steigstrasse ist am Sonntagabend eine 56-jährige Frau verletzt worden. Sie verlor die Kontrolle über ihr Kleinmotorfahrzeug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend ist nahe der Steigstrasse eine 56-jährige Frau mit ihrem Kleinmotorfahrzeug verunfallt und dabei unbestimmt verletzt worden.

Sie wurde als fahrunfähig eingestuft, musste Proben abgeben und ihren Führerausweis abgeben.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von über 7'000 Franken. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend hat sich in Oberriet SG einen Selbstunfall mit einem vierrädrigen Kleinmotorfahrzeug ereignet. Eine 56-jährige Frau wurde dabei unbestimmt verletzt, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Lenkerin war gegen 19.15 Uhr auf einer Kiesstrasse talwärts in Richtung Steigstrasse unterwegs, als sie auf einer geraden Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Kleinmotorfahrzeug kam linksseitig von der Strasse ab, schleuderte auf eine Wiese und wurde rund 50 Meter weiter unten von einem Drahtzaun gestoppt.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Eine ausgerückte Polizeipatrouille stufte sie als fahrunfähig ein. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgeben, zudem wurde ihr der Führerausweis entzogen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von über 7'000 Franken. Für die Bergung des Wagens waren aufgrund des unwegsamen Geländes die Feuerwehr sowie die Forst AG Oberes Rheintal im Einsatz.