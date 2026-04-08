Schwerer Unfall auf einem Recyclinghof in Ottikon (Gemeinde Gossau ZH): Ein 89-jähriger Autofahrer beschleunigte aus bislang ungeklärten Gründen und fuhr geradeaus in einen Bürocontainer. Wie die «Kantonspolizei Zürich» schreibt, erfasste er dabei eine 66-jährige Frau, die sich vor dem Container aufgehalten hatte. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Frau wurde ins Spital geflogen
Die Feuerwehr befreite sie aus ihrer Lage. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen flog sie ein Rettungshubschrauber ins Spital. Der Fahrer und ein Gemeindemitarbeiter, der sich im Bürocontainer befand, blieben unverletzt.
Die Kantonspolizei Zürich untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Unfallursache.