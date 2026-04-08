89-jähriger Autofahrer fuhr in einen Container und verletzte dabei eine Frau schwer. Bild: Kantonspolizei Zürich

In Ottikon ist eine Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 89-jährige Fahrer beschleunigte aus ungeklärten Gründen und fuhr in einen Container.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 89-jähriger Autofahrer hat auf einem Recyclinghof in Ottikon eine Frau schwer verletzt.

Der Mann beschleunigte aus ungeklärten Gründen und fuhr in einen Container.

Die 66-jährige Frau wurde dabei von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Mehr anzeigen

Schwerer Unfall auf einem Recyclinghof in Ottikon (Gemeinde Gossau ZH): Ein 89-jähriger Autofahrer beschleunigte aus bislang ungeklärten Gründen und fuhr geradeaus in einen Bürocontainer. Wie die «Kantonspolizei Zürich» schreibt, erfasste er dabei eine 66-jährige Frau, die sich vor dem Container aufgehalten hatte. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Frau wurde ins Spital geflogen

Die Feuerwehr befreite sie aus ihrer Lage. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen flog sie ein Rettungshubschrauber ins Spital. Der Fahrer und ein Gemeindemitarbeiter, der sich im Bürocontainer befand, blieben unverletzt.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Unfallursache.