Frau wird bei Skisprung von Bub im Gesicht verletzt

Eine Frau wurde von einem skispringenden Jungen verletzt. (Symbolbild) sda

Auf der Skipiste in Sörenberg wurde am Sonntagmorgen eine Frau erheblich im Gesicht verletzt. Ein Junge sprang abseits von der Piste in die Luft und traf sie dabei.

Am Sonntagmorgen kam es im Ortsteil Sörenberg LU in Flühli, zu einem schweren Skiunfall.

Ein unbekannter Skifahrer im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren sprang neben der regulären Piste über eine Steinmauer und flog mehrere Meter talwärts.

Im Flug streifte er mit seinen Skiern eine Frau, die sich unterhalb der Mauer befand. Sie erlitt erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht und wurde per Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Skifahrer von der Unfallstelle. Die Luzerner Polizei bittet den beteiligten Skifahrer sich bei der Polizei zu melden.