  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Geisterfahrerin auf A1 Frau wendet auf Pannenstreifen – Lkw-Fahrer bringt sie zum Anhalten

Dominik Müller

3.1.2026

Die Kantonspolizei Aargau musste am Samstag wegen einer Geisterfahrerin ausrücken.
Die Kantonspolizei Aargau musste am Samstag wegen einer Geisterfahrerin ausrücken.
Symbolbild: Kapo Aargau

Auf der A1 bei Oftringen AG ist es am Samstagmorgen zu einer gefährlichen Situation gekommen. Eine Autofahrerin fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Dank eines Lieferwagenlenkers kam es zu keinem Unfall.

Dominik Müller

03.01.2026, 15:52

03.01.2026, 15:57

Am Samstag, kurz vor 9.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass auf der Autobahn A1 bei Oftringen AG ein Auto in falscher Richtung unterwegs sei.

Gemäss Polizeimeldung hielt ein weisser Chevrolet zunächst auf dem Pannenstreifen an. In einem verkehrsarmen Moment wendete die 68-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug und fuhr anschliessend entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn in Richtung Zürich.

Ein korrekt fahrender Lieferwagenlenker bemerkte das Fahrzeug rechtzeitig, bremste ab und stellte sich dem entgegenkommenden Auto in den Weg. Dadurch musste auch die 68-jährige Geisterfahrerin anhalten. Zu einer Kollision kam es nicht.

Die Frau gab an, gewendet zu haben, weil sie zuvor falsch gefahren sei. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. Sie wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Meistgelesen

Das sind die ersten Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff
Jans gedenkt der Opfer +++ Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber +++ Mutter erhebt Vorwürfe gegen Behörden
Wie eine ganze Familie Menschen aus der Feuer-Hölle rettete
Delta Force holt Maduro – das sind Trumps Schattenkrieger
Maduros letzter Auftritt – nur Stunden vor Angriff +++ Maduro in den USA angeklagt +++ Trump: «Brillante Operation»