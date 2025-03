Die Kantonspolizei Solothurn musste am Montag aufgrund eines Gewaltdelikts nach Gerlafingen ausrücken. Symbolbild: Keystone

In Gerlafingen ist am Montag eine Frau im Rahmen einer Gewalttat durch einen Mann schwer verletzt worden. Sie wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Am Montagmorgen, kurz nach 6.35 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Mann in einer Liegenschaft in Gerlafingen SO eine Frau schwer verletzt und sich anschliessend das Leben genommen habe. Gestützt auf diese Meldung rückte umgehend ein grösseres Aufgebot an Einsatz- und Rettungskräften nach Gerlafingen aus, wo sich die Eingangsmeldung bestätigte.

Vor Ort konnte eine schwer verletzte, 41-jährige Frau und der mutmassliche, bereits verstorbene Täter vorgefunden werden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst und eine Rega-Crew sofort ärztlich betreut und anschliessend in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Tathergang, zum Motiv und zur Todesursache aufgenommen. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand haben sich das Opfer, eine Serbin, und der mutmassliche Täter, ein 51-jähriger Kosovare, gekannt.