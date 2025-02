Eine Frau muss sich vor dem Bezirksgericht Uster wegen versuchten Mordes verantworten. (Archivbild) Bild: Keystone

Am Donnerstag muss sich eine Frau wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Sie hat ihren Mann im Bett angezündet.

Eine 50-jährige Frau steht am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Uster. Sie ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Frau soll ihren Ehemann im Bett angezündet haben.

Der Vorfall hat sich im November 2023 ereignet. Wie aus der Anklageschrift zu entnehmen ist, soll die Frau gegen 21.30 Uhr ins Schlafzimmer gegangen sein. Dabei habe sie eine brennende Kerze in der einen und flüssigen Brandbeschleuniger in der anderen Hand getragen.

Im Zimmer fand sie ihren Mann auf dem Bett liegend vor. Dieser soll gemäss Anklageschrift «geruht» haben.

Sie schüttete Brandbeschleuniger über ihn

Die Frau habe sich daraufhin auf ihren Mann gesetzt und seine Arme mit ihren Beinen fixiert. Dann leerte sie Brandbeschleuniger über Gesicht und Oberkörper des Mannes sowie auf die Matratze.

Danach drehte sie die brennende Kerze nach unten und setzte so den Mann und die Matratze in Brand. Der Mann konnte sich vom brennenden Bett entfernen und rannte ins Badezimmer, wo er mit kaltem Wasser seinen Oberkörper abspülte.

Die Tochter eilt zur Hilfe

Die Tochter, die ebenfalls zum Tatzeitpunkt in der Wohnung war, kam ihrem Vater zur Hilfe. Sie wurde durch Schreie darauf aufmerksam gemacht, dass etwas nicht stimmen konnte und hatte bereits telefonisch die Polizei, Sanität und Feuerwehr alarmiert. Dann half sie ihrem Vater in die Nachbarwohnung.

Dieser legte sich dort in die Badewanne und duschte sich weiter mit kaltem Wasser ab, bis die Polizei eintraf. Der ausgerückte Notarzt narkotisierte und intubierte ihn daraufhin und brachte ihn in ärztliche Behandlung.

In der Zwischenzeit floh die Frau aus der Wohnung. Kurze Zeit später konnte sie von der Polizei festgenommen werden.

Bleibende Schäden nach Verbrennungen dritten Grades

An dem Abend seien rund 33,5 Prozent der Körperfläche des Mannes verbrannt worden, heisst es in der Anklageschrift weiter. Zudem kam es im Verlauf der Behandlungen dieser Verletzungen beim Mann zu einer schweren, potenziell lebensbedrohlichen Blutvergiftung durch Bakterien, einer Lungen- und Gallenblasenentzündung und zur Bildung eines Blutgerinnsels in einem Blutgefäss seiner Lunge.

Der Mann musste im Anschluss zwei Monate im Spital behandelt werden und trägt bis heute Folgeschäden mit sich.

Die Frau sei laut Anklage nicht zurechnungsfähig gewesen, als sich die Tat ereignet habe. Sollte der Richter das anerkennen, müsste sie nicht ins Gefängnis und käme stattdessen in eine psychiatrische Einrichtung. Wenn sie keine Gefahr für die Gesellschaft mehr wäre, käme sie frei.

Am Donnerstag beginnt der Prozess.