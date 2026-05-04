Die Thurgauer Kantonspolizei interventierte. sda

Ein Mann verschanzt sich bewaffnet in seiner Wohnung – die Polizei rückt mit Spezialeinheit und Verhandlungsgruppe an. Nach mehreren Stunden ist der Einsatz in Frauenfeld beendet.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frauenfeld TG hat sich ein bewaffneter Mann in seiner Wohnung eingeschlossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Spezialeinheiten konnten den 30-Jährigen am Nachmittag festnehmen, ohne dass jemand verletzt wurde.

Der Mann wurde anschliessend aufgrund seines Zustands in ärztliche Betreuung gebracht. Mehr anzeigen

Ein Polizeieinsatz mit erhöhter Gefährdung hat am Sonntag die Stadt Frauenfeld beschäftigt. Ein 30-jähriger Mann hatte sich bewaffnet in seine Wohnung zurückgezogen und eingeschlossen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, wollte eine Patrouille kurz nach 12 Uhr an der Bachstrasse eine Wohnortkontrolle durchführen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zog sich der Mann in seine Wohnung zurück.

Spezialeinheit im Einsatz

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann etwas antun könnte und er im Besitz von Waffen war, wurde die Lage als potenziell gefährlich eingestuft. In der Folge wurden spezialisierte Kräfte aufgeboten.

Neben der Regional- und Verkehrspolizei standen auch die Spezialeinheit LEU sowie eine Verhandlungsgruppe im Einsatz. Ziel war es, die Situation möglichst ohne Eskalation zu lösen.

Festnahme am Nachmittag

Nach mehreren Stunden gelang es den Einsatzkräften, den Mann kurz vor 17 Uhr festzunehmen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der 30-Jährige wurde anschliessend in ärztliche Obhut gebracht, da er laut Polizei psychisch auffällig war.

Wie genau es zu der Situation kam, ist derzeit Gegenstand weiterer Abklärungen.