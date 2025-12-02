  1. Privatkunden
Wegen «Bürger-Vorfällen» SVP-Grossräte wollen separaten Bus für Asylbewerber einführen

Sven Ziegler

2.12.2025

Das Bundesasylzentrum «Guglera» ausserhalb von Giffers FR. 
Das Bundesasylzentrum «Guglera» ausserhalb von Giffers FR. 
KEYSTONE

Zwei Freiburger SVP-Grossräte wollen Asylsuchende künftig in einem separaten Pendelbus transportieren lassen – mit Verweis auf Sicherheit und Entlastung des ÖV. Die Kantonsregierung lehnt den Plan jedoch deutlich ab und sieht weder Handlungsbedarf noch eine rechtliche Grundlage.

Sven Ziegler

02.12.2025, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei SVP-Grossräte verlangen einen Pendelbus zwischen dem Asylzentrum Guglera und Freiburg, um die reguläre Buslinie zu «entlasten».
  • Die Freiburger Regierung hält den Vorschlag für unnötig und verweist auf fehlende rechtliche Grundlagen sowie nur zwölf Beschwerden seit 2018.
  • Ein Zugang zum Linienbus könne Asylsuchenden nicht verwehrt werden; ein Verbot verstiesse gegen Gleichbehandlung und die Transportpflicht.
Mehr anzeigen

In Giffers FR sorgt ein politischer Vorstoss für Diskussionen: Die SVP-Grossräte Achim Schneuwly und Bruno Riedo verlangen, dass der Kanton prüft, ob ein separater Pendelbus zum Bundesasylzentrum Guglera eingeführt werden soll. Hintergrund ist die reguläre Buslinie, die seit der Eröffnung des Zentrums besonders ausgelastet sei, schreiben die «Freiburger Nachrichten». Die beiden Politiker verweisen auf «Vorfälle», die ihnen von Bürgerinnen und Bürgern gemeldet worden seien, sowie auf den Einsatz von Securitas an der Haltestelle.

Der Pendelbus solle zweimal täglich in beide Richtungen verkehren – und nach Ansicht der Initianten nicht nur andere Fahrgäste entlasten, sondern auch Chauffeure vor «belastenden Situationen» schützen. Ein knappes Drittel des Grossen Rates hat den Vorstoss mitunterzeichnet.

Regierung sieht weder Problem noch Zuständigkeit

Die Freiburger Regierung weist den Vorschlag klar zurück. Zum einen liege die Verantwortung für das Bundesasylzentrum beim Staatssekretariat für Migration (SEM), nicht beim Kanton. Zum anderen könne Asylsuchenden der Zugang zum öffentlichen Verkehr nicht verwehrt werden. Ein generelles Verbot wäre laut Staatsrat Philippe Demierre unvereinbar mit Gleichheitsgebot, Diskriminierungsverbot und Transportpflicht.

Auch aus Sicht des SEM gibt es keinen Grund für Spezialmassnahmen: Pendelbusse würden nur dort eingerichtet, wo ein Standort schwer erreichbar sei. In Giffers ist das Asylzentrum in rund zehn bis fünfzehn Minuten erreichbar – eine Sonderlösung sei daher weder angezeigt noch praktikabel.

Kaum Beschwerden – Regierung spricht von unverhältnismässigem Vorschlag

Einen zentralen Punkt betont der Staatsrat ebenfalls: Seit der Eröffnung des Asylzentrums im Jahr 2018 sind auf der betroffenen Linie lediglich zwölf Beschwerden registriert worden – nicht mehr als auf anderen Linien im Kanton. Von einem systematischen Sicherheitsproblem könne keine Rede sein.

Vor diesem Hintergrund sei die geforderte Massnahme «weder angebracht noch notwendig». Die Regierung sieht keinen Anlass, einen separaten Transport einzurichten oder zusätzliche Einschränkungen zu diskutieren.

