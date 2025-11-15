  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Flüssiger Käse in Perfektion Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD

SDA

15.11.2025 - 20:46

Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery
Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery. Wettbewerbsteilnehmer kosten eines der Fondues, die am Samstag in Tartegnin VD an der Fondue-WM präsentiert wurden.

Wettbewerbsteilnehmer kosten eines der Fondues, die am Samstag in Tartegnin VD an der Fondue-WM präsentiert wurden.

Bild: Keystone

Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery. Ein Jurymitglied bewertet eines der Wettbewerbsfondues.

Ein Jurymitglied bewertet eines der Wettbewerbsfondues.

Bild: Keystone

Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery
Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery. Wettbewerbsteilnehmer kosten eines der Fondues, die am Samstag in Tartegnin VD an der Fondue-WM präsentiert wurden.

Wettbewerbsteilnehmer kosten eines der Fondues, die am Samstag in Tartegnin VD an der Fondue-WM präsentiert wurden.

Bild: Keystone

Freiburger gewinnt die Fondue-Weltmeisterschaft in Tartegnin VD - Gallery. Ein Jurymitglied bewertet eines der Wettbewerbsfondues.

Ein Jurymitglied bewertet eines der Wettbewerbsfondues.

Bild: Keystone

In Tartegnin VD ist am Samstagabend die Fondue-Weltmeisterschaft ausgetragen worden. Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stritten im 240-Seelen-Dorf oberhalb des Genfersees um den Titel, darunter gut zwei Drittel Amateure.

Keystone-SDA

15.11.2025, 20:46

15.11.2025, 21:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der neue Schweizer Fondue-Weltmeister kommt aus Freiburg.
  • Benedikt Wüthrich von der Käserei Auboranges setzte sich gegen die Konkurrenz durch.
  • Frédéric und Lucie Gay aus Thônex GE trug bei den Amateuren den Sieg davon.
Mehr anzeigen

Den Wettbewerb gewann Benedikt Wüthrich von der Käserei Auboranges FR bei den Profis, während Frédéric und Lucie Gay aus Thônex GE bei den Amateuren den Sieg davontrugen.

Die Teilnehmenden kamen hauptsächlich aus der Schweiz, aber nicht nur: Frankreich war ebenso vertreten wie Kanada und Brasilien, wo Vorentscheidungen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Tartegnin gefallen waren.

Es muss nach Käse schmecken: 50 Prozent der Mischung dürfen frei gewählt werden. Was als andere Hälfte vorgeschrieben ist, ist leicht zu erkennen.
Es muss nach Käse schmecken: 50 Prozent der Mischung dürfen frei gewählt werden. Was als andere Hälfte vorgeschrieben ist, ist leicht zu erkennen.
KEYSTONE

Die teilnehmenden Köchinnen und Köche mussten alle Zutaten für zwei Fondues mitbringen, eines für die Qualifikation und eines für das Finale. Die Grundregel lautete, dass das Rezept mindestens 50 Prozent AOP-Greyerzerkäse enthalten muss.

Fünf Kriterien für das perfekte Fondue

Die verschiedenen Jurys unter dem Vorsitz des Genfer Küchenchefs Philippe Chevrier beurteilten die Fondues anhand einer Verkostung mit demselben Brot. Fünf Kriterien wurden bewertet: Geschmack, Aussehen, Konsistenz, Homogenität und Gesamteindruck.

Die Fondue-Weltmeisterschaft beschränkt sich nicht auf den Wettbewerb am Samstagabend. Die Veranstaltung, die am Freitag begann und bis Sonntag dauert, bietet ausserdem verschiedene Animationen – von Folkloremusik über eine Dorfrallye bis hin zu Ausführungen, wie mit Kettensägen umzugehen ist.

So en Chäs!. So gelingt dir das perfekte Fondue

So en Chäs!So gelingt dir das perfekte Fondue

Die Fondues können an verschiedenen Orten im Dorf genossen werden, sogar über den Dächern von Tartegnin in einem Ballonkorb, der an einem Kran hängt. Zu den weiteren Neuheiten der diesjährigen Ausgabe gehört ein Wettbewerb im Caquelon-Weitwurf, und zwar mit einem 24,580 kg schweren Bronze-Caquelon.

Fernsehteams aus dem Ausland

Die Fondue-Weltmeisterschaft findet alle zwei Jahre statt. «Unser Ziel ist es, 15'000 Menschen anzuziehen, aber wir würden uns schon über 12'000 freuen, wie bei der letzten Ausgabe im Jahr 2023», sagte Graziella Jayet, Sprecherin der Veranstaltung, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. So viele Leute in ein Dorf mit nur 249 Einwohnern zu bringen, sei eine ziemliche Leistung.

Kampf um die Käsekrone. Frankreich fordert die Schweiz im Fondue-Wettstreit

Kampf um die KäsekroneFrankreich fordert die Schweiz im Fondue-Wettstreit

Das Turnier ist unterdessen über die Schweiz hinaus bekannt. Dementsprechend sei auch die Mediennachfrage stark gestiegen, sagte Jayet. So seien ein niederländisches Fernsehteam und mehrere französische nach Tartegnin gekommen.

Meistgelesen

Fern-Duell mit Kosovo: Holt sich die Nati gegen Schweden frühzeitig das WM-Ticket?
Tornado verursacht an der Algarve schwere Schäden
Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Blauwal schnappt hinter Taucherin zu
Blinde Schweizerin Bernarda begeistert bei Voice of Germany