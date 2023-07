Trauriger Anblick: Dutzende Grindwale kämpfen ums Überleben

Rund 100 der Tiere, die laut Experten extrem enge Bindungen untereinander aufbauen, waren am Dienstag an der Südwestküste Australiens gestrandet. Am Mittwoch war bereits die Hälfte der Tiere verendet.

27.07.2023