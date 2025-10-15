Der Tessiner Staatsrat Norman Gobbi, Politiker der Lega. (Archivbild) Bild: Keystone

Zwei Polizisten wurden wegen Behinderung der Strafverfolgung nach einer Kontrolle von Staatsrat Norman Gobbi angeklagt. Jetzt gab es das Urteil vom Strafgericht in Bellinzona.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Tessiner Polizisten waren wegen Behinderung der Strafverfolgung nach einer Kontrolle von Staatsrat Norman Gobbi angeklagt worden.

Das Strafgericht in Bellinzona sprach die beiden Polizisten jetzt frei.

Die 40- und 47-jährigen Angeklagten haben möglicherweise einen Fehler gemacht, aber nicht vorsätzlich. Mehr anzeigen

Die beiden Tessiner Polizisten, die vor dem Strafgericht in Bellinzona wegen Behinderung der Strafverfolgung nach einer Kontrolle von Staatsrat Norman Gobbi angeklagt waren, sind freigesprochen worden. Das Urteil wurde am späten Mittwochnachmittag verkündet.

Die beiden Männer wurden von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, das Gesetz missachtet zu haben, indem sie Staatsrat Gobbi nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 am 14. November 2023 keine Blutprobe entnahmen. Staatsanwalt Andrea Pagani hatte für sie 30 Tagessätze Geldstrafe gefordert, die für zwei Jahre bedingt ausgesetzt wurden.

Die Präsidentin des Strafgerichts von Bellinzona, Elettra Bernasconi Matti, sprach hingegen einen Freispruch aus. Sie war der Ansicht, dass die beiden 40- und 47-jährigen Angeklagten möglicherweise einen Fehler begangen hätten, als sie eine Blutuntersuchung unterliessen. Sie hätten aber nicht vorsätzlich gehandelt.