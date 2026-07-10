Im Freizeitpark «Sedel» in Herisau stehen seit Wochen mehrere Bahnen still. Hinter den Kulissen eskaliert ein Streit zwischen Pächter und Vermieterin – dazu kommen Personalmangel und gesundheitliche Probleme des Betreibers.

Darum geht’s Im Freizeitpark «Sedel» in Herisau sind seit Wochen mehrere Bahnen ausser Betrieb.

Pächter und Vermieterin machen sich gegenseitig für den Stillstand verantwortlich und streiten über die Sicherheit der Anlagen.

Der Betreiber sucht einen Nachfolger, das Restaurant bleibt während der Sommerferien unter der Woche geschlossen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Freizeitpark «Sedel» in Herisau AR steckt in einer schweren Krise. Seit Wochen stehen mehrere Attraktionen still, darunter auch die beliebte Sedel-Berg-Bahn. Gleichzeitig ist das Restaurant nur noch eingeschränkt geöffnet und bleibt während der Sommerferien unter der Woche ganz geschlossen.

Wie das «Toggenburger Tagblatt» berichtet, macht der Pächter Differenzen mit der Vermieterin für die Situation verantwortlich. Diese habe den Strom für mehrere Bahnen abgeschaltet. «Sie ist der Meinung, diese seien nicht mehr sicher. Dabei haben wir eine Bestätigung von Experten», wird der Pächter im Bericht zitiert.

Die Vermieterin begründet ihr Vorgehen dagegen mit Sicherheitsbedenken. Nach ihrer Darstellung fehlten Service- und Wartungsnachweise, zudem habe es mehrere Vorfälle gegeben.

Unter anderem sei die Bergbahn wiederholt ungebremst in den Bahnhof gerollt. Deshalb habe sie den Schlüssel der Anlage eingezogen. «Die genannte Bestätigung ist gegen die Herstellervorschriften», sagt die Vermieterin gegenüber der Zeitung.

Besucher kritisieren Service und Zustand

Die beiden Parteien dürften sich Mitte August vor einer Schlichtungsstelle treffen. Einig sind sie sich lediglich darin, künftig getrennte Wege gehen zu wollen.

Neben dem Konflikt belastet auch Personalmangel den Betrieb. Nach Angaben des Pächters zogen sich frühere Geschäftspartner zurück, wodurch die Arbeitsbelastung massiv anstieg. Gleichzeitig sei es nicht gelungen, dauerhaft genügend qualifiziertes Personal zu finden. Häufige Wechsel hätten sich auch auf die Qualität des Gastronomiebetriebs ausgewirkt.

Das spiegelt sich laut «Toggenburger Tagblatt» auch in zahlreichen Online-Bewertungen wider. Besucher kritisieren unter anderem den Zustand einzelner Spielgeräte sowie den Service.

Ausflugsziel mit langer Geschichte

Für Familien bleibt der Spielplatz zwar weiterhin zugänglich, doch viele Attraktionen können derzeit nicht genutzt werden. Weil das Restaurant geschlossen ist, sind auch keine Jetons für verschiedene Bahnen erhältlich.

Der aktuelle Pächter kündigte an, sich künftig wieder auf seine Tätigkeit in der Immobilienbranche konzentrieren zu wollen. Sein Pachtvertrag läuft zwar noch bis 2038, dennoch sucht er bereits nach einer Nachfolgelösung und führt nach eigenen Angaben Gespräche mit einem möglichen Interessenten.

Das Ausflugsziel blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der «Sedel» entstand aus dem historischen Kurort Heinrichsbad und wird seit Jahrzehnten als Familienausflugsziel betrieben. Nach einem Pächterwechsel im Jahr 2023 sollte das Angebot mit neuen Attraktionen und Gastronomie ausgebaut werden. Nun steht der Freizeitpark vor einer ungewissen Zukunft.