Beide am Unfall beteiligten Autos erlitten Totalschaden. Luzerner Polizei

Ein Unfall in Hohenrain LU forderte mehrere Verletzte. Die Luzerner Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Redaktion blue News Dominik Müller

Am Mittwochabend ist es im Gebiet Steinbruch auf der Sinserstrasse in Hohenrain LU zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Person wurde dabei erheblich verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

Ein Kleinkind wurde demnach ebenfalls zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15'000 Franken.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben.