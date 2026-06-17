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Moosleerau AG Frontalkollision nach Überholmanöver – zwei Verletzte

Lea Oetiker

17.6.2026

Zwei Autos stehen nach einer Frontalkollision in Moosleerau völlig zerstört auf der Luzernerstrasse.
Zwei Autos stehen nach einer Frontalkollision in Moosleerau völlig zerstört auf der Luzernerstrasse.
Polizei Aargau

Bei einer Frontalkollision in Moosleerau AG sind in der Nacht auf Dienstag zwei Personen verletzt worden. Ein missglücktes Überholmanöver führte zum heftigen Zusammenstoss zweier Autos.

Lea Oetiker

17.06.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Frontalkollision in Moosleerau AG wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Autofahrende verletzt.
  • Ein 49-Jähriger prallte beim Überholen frontal in das entgegenkommende Fahrzeug einer 51-Jährigen.
  • Beide Autos erlitten Totalschaden, die Strasse war mehrere Stunden gesperrt.
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Bei einer Frontalkollision in Moosleerau AG sind in der Nacht auf Dienstag zwei Autofahrende verletzt worden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 49-jähriger Lenker prallte bei einem Überholmanöver auf der Luzernerstrasse frontal in das korrekt entgegenkommende Fahrzeug einer 51-Jährigen. Beide Beteiligten wurden leicht bis mittelschwer verletzt, an den Autos entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr am 16. Juni 2026 am Ortsausgang von Moosleerau in Richtung Triengen. Der 49-Jährige setzte mit seinem Lexus zum Überholen eines Sattelschleppers an und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Dodge. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, am Sattelschlepper entstand geringer Sachschaden.

Die Verletzten wurden ins Spital gebracht. Die Luzernerstrasse musste bis in die Nacht gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen; weshalb der Lenker das entgegenkommende Fahrzeug übersah, ist noch unklar.

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