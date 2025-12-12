  1. Privatkunden
Kein Fehler, sondern Astronomie Frühester Sonnenuntergang – warum er gestern war und nicht am 21. Dezember ist

Petar Marjanović

12.12.2025

So schön war der früheste Sonnenuntergang des Jahres in Bern

So schön war der früheste Sonnenuntergang des Jahres in Bern

Ab morgen geht die Sonne wieder später unter: Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, fand der früheste Sonnenuntergang des Jahres statt.

11.12.2025

Die Sonne verabschiedet sich schon jetzt so früh wie sonst nie – obwohl der kürzeste Tag des Jahres noch bevorsteht. Viele halten das für einen Fehler. Doch dahinter steckt einfache Astronomie.

Petar Marjanović

12.12.2025, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der früheste Sonnenuntergang fällt nicht auf den 21. Dezember, sondern bereits Mitte Dezember.
  • Grund dafür ist, dass sich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Jahresverlauf unterschiedlich verschieben.
  • Ursache sind die elliptische Umlaufbahn der Erde und die geneigte Erdachse.
Mehr anzeigen

Gestern berichtete blue News, dass die Sonne am Donnerstag so früh unterging wie an keinem anderen Tag des Jahres. Das löste bei einigen Leserinnen und Lesern Verwunderung aus.

Mehrere fragten per E-Mail nach, ob der früheste Sonnenuntergang nicht erst am 21. Dezember eintreten müsse, am Tag der Wintersonnenwende. Schliesslich ist dies der kürzeste Tag des Jahres. Der Verdacht eines Fehlers liegt nahe – doch er ist unbegründet.

Tatsächlich fallen der kürzeste Tag und der früheste Sonnenuntergang nicht auf dasselbe Datum. In Zürich verschwand die Sonne am Donnerstag bereits um 16.35 Uhr hinter dem Horizont. Ab Freitag verschiebt sich der Sonnenuntergang wieder langsam nach hinten. 

Frühester Sonnenuntergang, spätester Sonnenaufgang (dargestellt für Zürich).
Frühester Sonnenuntergang, spätester Sonnenaufgang (dargestellt für Zürich).
MeteoNews

Anders verhält es sich am Morgen: Der Sonnenaufgang wird noch bis zum Jahreswechsel später. In Zürich erreicht er am 1. Januar mit 08.13 Uhr seinen spätesten Zeitpunkt, wie Daten von «MeteoNews» zeigen.

Bewegung der Erde ist nicht perfekt

Der Grund für diese Verschiebung liegt in der Bewegung der Erde. Sie umkreist die Sonne nicht auf einer perfekten Kreisbahn, sondern auf einer leicht elliptischen. Dadurch verändert sich ihre Geschwindigkeit im Laufe des Jahres. Aus unserer Perspektive wandert die Sonne deshalb nicht immer gleichmässig über den Himmel.

Hinzu kommt die Neigung der Erdachse. Sie bewirkt, dass der höchste Stand der Sonne – der sogenannte wahre Mittag – nicht jeden Tag zur gleichen Uhrzeit erreicht wird. Die Differenz zwischen dieser Sonnenzeit und unserer Uhrzeit bezeichnen Fachleute als Zeitgleichung. Besonders im Dezember verstärken sich diese Effekte.

Die Folge ist ein scheinbarer Widerspruch: Obwohl die Tage bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember weiter kürzer werden, setzt der spätere Sonnenuntergang bereits zuvor ein. Der früheste Sonnenuntergang Mitte Dezember ist daher kein Irrtum, sondern ein gut erklärbares Resultat der Himmelsmechanik.

Übrigens fällt auch die Wintersonnenwende nicht jedes Jahr auf genau dasselbe Datum. Grund dafür ist ebenfalls die ungleichmässige Bewegung der Erde um die Sonne. Meist liegt die Sonnenwende am 21. Dezember. Im Jahr 2025 trifft sie tatsächlich an diesem Tag ein, und zwar um 16.03 Uhr. Dann erreicht die Sonne ihre tiefste Mittagshöhe über dem Horizont. In anderen Jahren kann sich dieser Zeitpunkt jedoch verschieben. So fällt die Wintersonnenwende 2027 erst auf den 22. Dezember.

