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Coronavirus ist es nicht Fühlst du dich schlapp? Dieses Virus steckt gerade in der Luft

Petar Marjanović

25.3.2026

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein behülltes RNA-Virus, das unter dem Elektronenmikroskop eine fadenförmige (filamentöse) bis kugelige Struktur zeigt. Es verursacht weltweit Atemwegsinfektionen, insbesondere im Winter, und führt zum Verschmelzen von infizierten Atemwegszellen.
Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein behülltes RNA-Virus, das unter dem Elektronenmikroskop eine fadenförmige (filamentöse) bis kugelige Struktur zeigt. Es verursacht weltweit Atemwegsinfektionen, insbesondere im Winter, und führt zum Verschmelzen von infizierten Atemwegszellen.
Bild: Keystone/National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH via AP

Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Müdigkeit – kurz vor Frühlingsbeginn klagen Menschen über ähnliche Beschwerden. Jetzt zeigen BAG-Daten: Ein bestimmtes Virus hat in der Schweiz gerade die Nase vorn.

Petar Marjanović

25.03.2026, 04:30

25.03.2026, 07:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Menschen in der Schweiz fühlen sich derzeit müde, haben Kopf- und Gliederschmerzen – oft ohne typische Erkältungssymptome.
  • Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zirkuliert das RSV-Virus momentan stärker als Grippe- und Coronaviren, wie Daten aus dem Abwassermonitoring zeigen.
  • In den Arztpraxen passt die Zahl der Erkältungen aber zur Jahreszeit, wie Medbase mitteilt.
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Viele Menschen klagen derzeit über anhaltende Kopfschmerzen, Husten oder Halsschmerzen – und fragen sich, was hinter diesen Beschwerden steckt. Das zeigen Google-Suchresultate zu Krankheitsbegriffen wie «Fieber» oder «schlapp».

Ein möglicher Grund findet sich laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Abwasser, wo das Wasserforschungsinstitut Eawag für den Bund regelmässig Proben nimmt und nach Erregern auswertet. Denn die jüngsten Analysen zeigen: Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zirkuliert aktuell häufiger als Grippe- und Coronaviren.

Wie BAG-Sprecher Simon Ming erklärt, wird RSV derzeit landesweit stärker nachgewiesen, sowohl im Abwasser-Monitoring als auch im sogenannten Sentinella-Meldesystem der Hausärztinnen und Hausärzte. Auch nicht überwachte Erreger könnten mitmischen – das mache die Lage diffus.

Abwasserdaten zeigen frühzeitig Trends

Das BAG nutzt die Abwasseranalysen als eine Art Frühwarnsystem. Es erkennt Veränderungen im Erbgut der Viren und kann zeigen, wenn sich eine Variante weniger gut nachweisen lässt. Nach Angaben des BAG belaufen sich die Kosten für das nationale Monitoring derzeit auf rund 1,2 Millionen Franken pro Jahr. Das Amt sieht darin ein wichtiges Instrument, um Entwicklungen in der Bevölkerung unabhängig vom Testverhalten zu erkennen und frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren.

In den Arztpraxen zeigt sich hingegen laut Medbase nicht alarmiert: «Im Moment gibt es keine ungewöhnlich vielen Infektionen der oberen Atemwege. Die Zahl der Erkältungen passt zur Jahreszeit», heisst es auf Anfrage im Namen von Dr. med. Stefan Maydl. Allerdings würden die Beschwerden derzeit oft unterschiedlich verlaufen. Manche Betroffene hätten keine typischen Erkältungssymptome, dafür Kopf- oder Gliederschmerzen und eine deutliche Abgeschlagenheit.

RSV-Infektion kann Lungenentzündung auslösen

RSV verläuft bei gesunden Erwachsenen meist mild – mit Schnupfen, trockenem Husten, leicht erhöhter Temperatur und Müdigkeit. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und immungeschwächte Personen. Bei ihnen kann das Virus schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen, die manchmal sogar im Spital behandelt werden müssen.

Eine klare Unterscheidung zwischen RSV, Influenza und Covid-19 ist in der Hausarztpraxis laut Medbase kaum möglich. Die Symptome überlappen stark, und eine genaue Erregerbestimmung würde die Behandlung in den meisten Fällen nicht verändern. «In der Praxis behandelt man deshalb in der Regel unterstützend – also so, dass die Beschwerden gelindert werden, unabhängig davon, welcher Erreger verantwortlich ist», schreibt Medbase.

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