Falsche Polizisten im Wallis: Nach mehreren Betrugsversuchen nimmt die Kantonspolizei fünf mutmassliche Täter fest. (Symbolbild) sda

Nach Betrugsversuchen durch falsche Polizisten hat die Walliser Kantonspolizei fünf mutmassliche Täter festgenommen. Alle Verdächtigen sind in Untersuchungshaft.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walliser Kantonspolizei hat nach Betrugsversuchen durch falsche Polizisten fünf mutmassliche Täter festgenommen.

Die Männer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt und stammen aus vier Ländern.

Sie sitzen in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Wallis hat nach mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizisten fünf mutmassliche Täter festgenommen. Die Festnahmen erfolgten an zwei Tagen im Juni in verschiedenen Gemeinden des Kantons.

Am 8. Juni wurden zwei Männer festgenommen, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten zwei Einwohner von Dorénaz einen Betrugsversuch gemeldet, was zur Festnahme eines 25-jährigen Franzosen führte.

Am selben Tag ging in der Gemeinde Collonges eine weitere Meldung ein. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte einen 18-jährigen Rumänen fest. Ihm werden laut Polizei zudem ähnliche Delikte in den Ortschaften Saint-Séverin und Venthône vorgeworfen.

Eine Woche später, am 15. Juni, nahm die Polizei in Torgon drei weitere Verdächtige fest. Ein Ehepaar war dort Opfer eines Betrugs geworden und hatte die Behörden alarmiert. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Mitteilung um einen 18-jährigen Spanier, einen 20-jährigen Franzosen und einen 21-jährigen Schweizer.

Alle fünf Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat in den verschiedenen Fällen Untersuchungen eingeleitet. Es gilt die Unschuldsvermutung, wie es weiter hiess.