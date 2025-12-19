  1. Privatkunden
Mann vergeht sich an 5-Jähriger Mit diesem Phantombild fahndet die Basler Polizei nach dem Täter

SDA

19.12.2025 - 16:51

Das Phantombild soll den Täter zeigen.
Das Phantombild soll den Täter zeigen.
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

In Basel hat sich am Donnerstag ein Sexualdelikt ereignet. Ein Mann soll ein Mädchen in einer Toilette missbraucht haben. Die Polizei sucht den Verdächtigen mittels Phantombild.

Keystone-SDA

19.12.2025, 16:51

Ein etwa 25-jähriger Mann hat sich in einer Basler Toilette an einem fünfjährigen Mädchen sexuell vergangen. Zuvor hatte der Täter – laut Polizei ein «schwarzafrikanischer Typ» – am Donnerstagmittag die 69-jährige weibliche Begleitperson des Mädchens tätlich angegangen und verletzt. Die beiden Opfer wurden zur Abklärung in ein Spital gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte der Täter das fünfjährige Kind in die Toilettenanlage bei der Oekolampadmatte gezerrt und dort eine sexuelle Handlung an ihm vorgenommen, wie es in einer Mitteilung der Justizbehörde heisst.

Als sich die Tür zur Toilettenanlage öffnete, flüchtete der etwa 1,8 Meter grosse, komplett schwarz gekleidete Mann demnach zu Fuss durch die Colmarerstrasse zur Türkheimerstrasse und blieb unauffindbar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Aufgrund der bisherigen Befragungen hat die Polizei am Freitag ein Phantombild veröffentlicht.

