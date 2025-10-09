  1. Privatkunden
Perfektes Wanderwetter Der Altweibersommer ist da, aber du musst etwas höher hinaus

Andreas Fischer

9.10.2025

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

09.10.2025

Ein stabiles Hochdruckgebiet beschert uns in den Bergen ein perfektes Wanderwochenende mit Sonne und milden Temperaturen. Im Tessin wird die 20-Grad-Marke locker geknackt. Nur im Flachland bleibt's grau.

Andreas Fischer

09.10.2025, 20:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Wochenende kannst du dich in den Bergen auf einen Altweibersommer freuen.
  • Viel Sonne und milde Temperaturen laden zum Wandern ein.
  • Unterhalb von 1000 Metern hält sich allerdings der Hochnebel ziemlich hartnäckig.
Mehr anzeigen

«Unten grau – oben blau», fasst Meter Schweiz die Aussichten für die kommenden Tage zusammen. Übersetzt heisst das nichts anderes: Am Wochenende kannst du dich auf perfektes Wanderwetter freuen.

Ursache ist eine stabile Hochdrucklage, die mit trockener und milder Luft das Wetter im Alpenraum bestimmt. Mit wenig Wind und viel Sonne erwarten die Meteorologen in den Alpentälern und mittleren Lagen Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Im Wallis sollen bis 20 Grad, im Tessin sogar 22 Grad möglich sein, heisst es bei MeteoNews.

Auch wer etwas höher hinaus will, darf sich auf milde Temperaturen freuen. Selbst über 2000 Meter sind am Samstag noch bis 14 Grad und am Sonntag bis 12 Grad drin.

Im Flachland bekommt man vom Altweibersommer allerdings nicht soviel mit. Die Meteorologen erwarten flächendeckenden Hochnebel mit einer Obergrenze von 1200 bis 1400 Metern.

Das kompakte Grau wird sich der Prognose zufolge wohl als recht zäh erweisen und bis zu den Abendstunden liegen bleiben - bevor es sich in den Nächten neu bildet. Wer noch einmal Sonne tanken will, sollte das Wochenende also für einen Ausflug in die Berge nutzen.

Blick auf den Brienzer Rothorn.
Blick auf den Brienzer Rothorn.
Bild: KEYSTONE

