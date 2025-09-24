Die Initiant*innen werben mit Kinderfotos auf einem Plakat in Herisau AR. blue News

Masken, Tests und Impfungen an Schulen ohne Einwilligung der Eltern? Genau das will die «Kinderschutz-Initiative» in Appenzell Ausserrhoden verbieten – und sorgt damit kurz vor der Abstimmung für Zündstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag stimmt Appenzell Ausserrhoden über die «Kinderschutz-Initiative» ab, die Schutzmassnahmen wie Masken oder Tests an Schulen ohne Einwilligung der Eltern verbieten will.

Hinter dem Vorstoss stehen Bürger*innen aus dem Umfeld der «Freunde der Verfassung» sowie aus SVP-Kreisen.

Regierung, Parlament und fast alle Parteien lehnen die Initiative ab – Zustimmung gibt es kaum.

Ob sie trotzdem angenommen wird, entscheidet das Stimmvolk. Ähnliche Initiativen anderswo sind bereits gescheitert. Mehr anzeigen

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird am Sonntag über die sogenannte «Kinderschutz-Initiative» abgestimmt. Sie holt das Pandemie-Thema nochmals auf den Tisch – und weckt Erinnerungen an die hitzigen Grundsatzdebatten von vor fünf Jahren.

Konkret verlangt die Initiative eine Anpassung des kantonalen Volksschulgesetzes – als «allgemeine Anregung». Das heisst: Sie schreibt nicht haargenau vor, wie ein neuer Artikel aussehen muss, sondern nur, was er inhaltlich festhalten soll. Im Zentrum stehen Forderungen gegen Schutzmassnahmen bei Epidemien.

Masken, Tests, medizinische Untersuchungen und Impfungen sollen nicht propagiert werden dürfen – und vor allem nicht ohne Einwilligung der Eltern oder Erziehungsberechtigten angeordnet werden können. Wird diese Einwilligung verweigert, soll das keine Nachteile für die Kinder nach sich ziehen.

Initiative von SVP- und Grundrechts-Aktivisten

Getragen wird die Initiative von Bürger*innen, teils organisiert bei den «Freunden der Verfassung», teils als Lehrpersonen – oder in der SVP aktiv. Einer von ihnen ist Reto Sonderegger aus Herisau AR. Im Gespräch mit blue News sagt er: «Unsere Initiative wird eher totgeschwiegen.»

Die Initiative geniesst im Kanton keine grosse Sichtbarkeit. Nur vereinzelt gibt es Plakate – wie hier bei der Oberen Fabrik in Herisau AR. blue News

Die Medien würden kaum darüber berichten, auch politisch fehle die Rückendeckung. Nur zwei Kantonalparteien – SVP und SP – hätten überhaupt Parolen gefasst, beide mit Nein. Zustimmung gab es einzig von einer SVP-Regionalsektion und der Jungpartei. Weder Regierung noch Parlament stellen sich hinter das Anliegen.

Warum also trotzdem die Initiative? Sonderegger erklärt: «Wir wollen für die nächste Pandemie vorsorgen.» Es gehe darum, aus Corona die richtigen Schlüsse zu ziehen – auch weil das Epidemiengesetz des Bundes derzeit überarbeitet wird. «Die Erfahrung zeigte: Schutzmassnahmen an Schulen waren nicht nötig. Kinder und Jugendliche waren keine Treiber der Pandemie. Sie haben höchstens für Ärger gesorgt.»

Und beschleunigt die Initiative nicht das Risiko einer künftigen Epidemie? «Kinder waren nicht die Treiber», kontert Sonderegger. Auf die Nachfrage, ob es ihm nur um Kinder gehe oder generell um Kritik an den Massnahmen, antwortet er knapp: «Die Initiative betrifft nur Kinder und Jugendliche.» Dann, nach einer kurzen Pause, fügt er hinzu: «Persönlich war ich auch bei den Massnahmen für Erwachsene kritisch. Aber das ist hier nicht das Thema.»

Regierung warnt vor Problemen mit Bundesrecht

Falls die Initiative angenommen wird, müssten Regierung und Parlament gegen ihren eigenen Willen ein neues Gesetz ausarbeiten – das wiederum mit einem Referendum vors Volk kommen könnte. Ein Ende der Diskussion ist also keineswegs garantiert. Die Regierung warnt zudem im Abstimmungsbüchlein: Bundesrecht könnte kantonales Recht im Pandemiefall übersteuern. Würde der Bund gestützt auf das Epidemiengesetz Massnahmen beschliessen, müsste der Kanton diese umsetzen.

Die Initiative müsste durch Regierung und Parlament umgesetzt werden. Im Bild: Bildungsdirektorin Susann Metzger (parteiunabhängig). KEYSTONE

Sonderegger widerspricht: «Wenn das wirklich so wäre, hätte man unsere Initiative für ungültig erklärt.» Zudem erinnert er daran, dass die Covid-Massnahmen an Schulen auf kantonalem Recht basierten.

Wie das Appenzeller Stimmvolk entscheidet, bleibt offen. In den Kantonen Thurgau und Bern scheiterten ähnliche Vorstösse schon an der Unterschriften-Hürde. In Nidwalden allerdings kam es zur Abstimmung – und endete mit einer klaren Absage: 86,9 Prozent Nein.