Abstimmung über Kinderschutz-InitiativeEntscheidet Appenzell am Sonntag über ein Comeback der Corona-Debatte?
Petar Marjanović
24.9.2025
Masken, Tests und Impfungen an Schulen ohne Einwilligung der Eltern? Genau das will die «Kinderschutz-Initiative» in Appenzell Ausserrhoden verbieten – und sorgt damit kurz vor der Abstimmung für Zündstoff.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird am Sonntag über die sogenannte «Kinderschutz-Initiative» abgestimmt. Sie holt das Pandemie-Thema nochmals auf den Tisch – und weckt Erinnerungen an die hitzigen Grundsatzdebatten von vor fünf Jahren.
Konkret verlangt die Initiative eine Anpassung des kantonalen Volksschulgesetzes – als «allgemeine Anregung». Das heisst: Sie schreibt nicht haargenau vor, wie ein neuer Artikel aussehen muss, sondern nur, was er inhaltlich festhalten soll. Im Zentrum stehen Forderungen gegen Schutzmassnahmen bei Epidemien.
Masken, Tests, medizinische Untersuchungen und Impfungen sollen nicht propagiert werden dürfen – und vor allem nicht ohne Einwilligung der Eltern oder Erziehungsberechtigten angeordnet werden können. Wird diese Einwilligung verweigert, soll das keine Nachteile für die Kinder nach sich ziehen.
Initiative von SVP- und Grundrechts-Aktivisten
Getragen wird die Initiative von Bürger*innen, teils organisiert bei den «Freunden der Verfassung», teils als Lehrpersonen – oder in der SVP aktiv. Einer von ihnen ist Reto Sonderegger aus Herisau AR. Im Gespräch mit blue News sagt er: «Unsere Initiative wird eher totgeschwiegen.»
Die Medien würden kaum darüber berichten, auch politisch fehle die Rückendeckung. Nur zwei Kantonalparteien – SVP und SP – hätten überhaupt Parolen gefasst, beide mit Nein. Zustimmung gab es einzig von einer SVP-Regionalsektion und der Jungpartei. Weder Regierung noch Parlament stellen sich hinter das Anliegen.
Warum also trotzdem die Initiative? Sonderegger erklärt: «Wir wollen für die nächste Pandemie vorsorgen.» Es gehe darum, aus Corona die richtigen Schlüsse zu ziehen – auch weil das Epidemiengesetz des Bundes derzeit überarbeitet wird. «Die Erfahrung zeigte: Schutzmassnahmen an Schulen waren nicht nötig. Kinder und Jugendliche waren keine Treiber der Pandemie. Sie haben höchstens für Ärger gesorgt.»
Und beschleunigt die Initiative nicht das Risiko einer künftigen Epidemie? «Kinder waren nicht die Treiber», kontert Sonderegger. Auf die Nachfrage, ob es ihm nur um Kinder gehe oder generell um Kritik an den Massnahmen, antwortet er knapp: «Die Initiative betrifft nur Kinder und Jugendliche.» Dann, nach einer kurzen Pause, fügt er hinzu: «Persönlich war ich auch bei den Massnahmen für Erwachsene kritisch. Aber das ist hier nicht das Thema.»
Regierung warnt vor Problemen mit Bundesrecht
Falls die Initiative angenommen wird, müssten Regierung und Parlament gegen ihren eigenen Willen ein neues Gesetz ausarbeiten – das wiederum mit einem Referendum vors Volk kommen könnte. Ein Ende der Diskussion ist also keineswegs garantiert. Die Regierung warnt zudem im Abstimmungsbüchlein: Bundesrecht könnte kantonales Recht im Pandemiefall übersteuern. Würde der Bund gestützt auf das Epidemiengesetz Massnahmen beschliessen, müsste der Kanton diese umsetzen.
Sonderegger widerspricht: «Wenn das wirklich so wäre, hätte man unsere Initiative für ungültig erklärt.» Zudem erinnert er daran, dass die Covid-Massnahmen an Schulen auf kantonalem Recht basierten.
Wie das Appenzeller Stimmvolk entscheidet, bleibt offen. In den Kantonen Thurgau und Bern scheiterten ähnliche Vorstösse schon an der Unterschriften-Hürde. In Nidwalden allerdings kam es zur Abstimmung – und endete mit einer klaren Absage: 86,9 Prozent Nein.
