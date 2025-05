Für Einkaufstouristen lohnt sich Deutschland gar nicht mehr

Der Einkaufstourismus in Deutschland lohnt sich weniger als gedacht, wie eine Studie herausgefunden hat. Keystone

Lebensmittel sind in Deutschland am günstigsten? Das war einmal. Ein internationaler Preisvergleich zeigt, dass es in vielen Ländern Westeuropas billiger ist. Lohnt sich der Einkaufstourismus überhaupt noch?

Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer Studie sind die Lebensmittelpreise in Deutschland nicht so billig, wie gedacht.

Weil es keinen Wettbewerb zwischen den Discountern gibt, kosten Markenprodukte überall gleich viel - und sind im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern sogar ziemlich teuer.

Einkaufstouristen können dennoch ennet der Grenze sparen - allerdings sollten sie nach Frankreich fahren. Mehr anzeigen

In Deutschland ist alles billiger? Das glauben zumindest tausende Einkaufstouristen, die ennet der Grenze ihre Wocheneinkäufe machen. Dass sie dabei wirklich sparen, ist aber längst nicht mehr ausgemacht.

Im Gegenteil, laut der «Süddeutschen Zeitung» ist die Erzählung vom Discount-billigen Deutschland ein Märchen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind Lebensmittel bei den Nachbarn sogar ziemlich teuer. Zu diesem Ergebnis kam ein Preisvergleich im Auftrag der «Süddeutschen Zeitung».

Frankreich ist günstiger als Deutschland

Für die Untersuchung wurden die Preise für Markenprodukte in mehreren westeuropäischen Ländern verglichen (Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien und Grossbritannien). Das Fazit: «Sogar in Frankreich sind Lebensmittel günstiger als in Deutschland.» Der Grund: Die Discounter in Deutschland liefern sich keinen Wettbewerb mehr. Der Markt ist aufgeteilt, die Lebensmittel kosten überall gleich viel.

Wer beim Einkaufen sparen will, fährt in Deutschland meist schlechter als in Frankreich. Zudem sind einige Produkte aus dem Markenvergleich in der Schweiz nicht viel teuer, wie «20 Minuten» recherchiert hat. Manchmal sind sie sogar günstiger als ennet der Grenze - egal welcher.