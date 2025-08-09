Widerstand gegen TrumpSchweiz-Freund in US-Kongress: «Zölle sind selbstschädigend»
9.8.2025 - 13:11
Die USA schaden mit den Strafzöllen gegen die Schweiz letztlich sich selbst: Das glaubt James McGovern, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus und Co-Präsident einer Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress.
Der den Demokraten angehörende Abgeordnete James McGovern sagt in einem am Samstag vom «Blick» veröffentlichten Interview, die 39-prozentigen Strafzölle gegen die Schweiz würden irgendwann reale Auswirkungen auf die US-Konsumentinnen und Konsumenten haben. Dies in Form von steigenden Preisen, etwa bei Schokolade, Uhren und Medikamenten.
«Aus Sicht der USA ist das selbstschädigend – und zudem schadet es einem guten Verbündeten, der Schweiz», wird McGovern, der auch Co-Präsident einer Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress ist, zitiert. Sobald die Preise für die genannten Güter in den USA stiegen, werde es auch Widerstand geben, so der Abgeordnete aus dem Bundesstaat Massachusetts weiter.
«Und ich denke, dass die Mitglieder des Kongresses – Demokraten wie Republikaner – eher früher als später von ihren Wählern etwas über die steigenden Preise hören werden. Und sie werden Antworten verlangen.»
Die Freunde der Schweiz im US-Kongress wiesen darauf hin, dass Trumps Handelspolitik schlecht sei. Doch US-Präsident Donald Trump habe «ein grundlegendes Unverständnis für das Handelsungleichgewicht» und lerne nur langsam. Die Strafzölle gegen die Schweiz bezeichnet McGovern als «Katastophe für Schweizer Unternehmen». Er hoffe, dass Trump seinen Kurs noch ändere.
US- und Schweizer Parlamentarier treffen sich
McGovern wurde vom «Blick» im Anschluss an ein Treffen von US- und Schweizer Parlamentariern am Freitag in Genf befragt. An diesem Treffen nahm der Co-Präsident der Freundschaftsgruppe der Schweiz im US-Kongress nach eigenen Angaben aber nicht teil.
Der Parlamentarische Verein Schweiz-USA teilte dazu am Samstag mit, mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Schweiz hätten sich in der Rhonestadt mit über zwanzig Mitgliedern des US-Kongresses getroffen. Auch Vertreter der Bundesverwaltung, der Wirtschaftsämter mehreren Westschweizer Kantone und der Handelskammer Schweiz-USA hätten teilgenommen.
Die Zusammenkunft sei seit Langem geplant gewesen und habe die Gelegenheit geboten, historische Verbindungen und gemeinsame Werte zwischen der Schweiz und den USA zu bekräftigen. Zur Sprache gekommen seien wirtschafts- und handelspolitische Fragen, insbesondere die am Freitag in Kraft getretenen neuen Zölle.
«Mögen diese konstruktiven + freundschaftlichen Kontakte dazu beitragen, die aktuellen Schwierigkeiten im Interesse beider Seiten schnell aus dem Weg zu räumen», schrieb dazu der Präsident des Parlamentarischen Vereins Schweiz-USA, Damien Cottier, auf dem Kurznachrichtendienst X. Cottier ist Neuenburger FDP-Nationalrat.
Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
