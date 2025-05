Vaukauzus59

Sorry, aber einige dieser Forderungen sind völlig realitätsfremd. Glaubt ernsthaft jemand, dass die Frauen den Kunden ihre Aufenthaltsbewilligung usw. vorweisen? Und vielleicht merken zwar einige der Männer, wenn es einer Frau schlecht geht und sprechen sie darauf an. Will sie jedoch nicht reden - was ich verstehen könnte -, was dann? Zudem: Gerade diejenigen Frauen, die zur Sexarbeit gezwungen werden, werden aus Angst vor ihren Ausbeutern schweigen.