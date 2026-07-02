Auf dem Säntis gelten bald neue Billettpreise. Die Bergbahn steigt aus dem Halbtax-System aus und verlangt künftig von allen Erwachsenen 50 Franken für die Berg- und Talfahrt.

Bei der Säntis-Schwebebahn erhält künftig keinen Rabatt mehr, wer ein Halbtax-Abo besitzt.

Touristen profitieren Für viele Schweizer wird die Säntis-Bergfahrt jetzt deutlich teurer

Darum geht’s Die Säntis-Schwebebahn verabschiedet sich vom Halbtax-System und führt einen Einheitspreis von 50 Franken für alle Erwachsenen ein.

Während Fahrgäste ohne Halbtax günstiger fahren, bezahlen Halbtax-Kundinnen und -Kunden künftig bis zu 72 Prozent mehr.

Die Bahn begründet den Schritt mit mehr Transparenz und grösserer Freiheit bei der Preisgestaltung.

Kritiker sprechen hingegen von einer Benachteiligung der Einheimischen.

Die Säntis-Schwebebahn führt ein neues Tarifsystem ein und steigt aus der Alliance Swiss Pass aus. Damit entfällt der Halbtax-Rabatt: Künftig kostet die Berg- und Talfahrt für alle Erwachsenen einheitlich 50 Franken. Für Reisende ohne Halbtax sinkt der Preis um 8 Franken, Halbtax-Besitzer bezahlen dagegen 21 Franken mehr – ein Aufschlag von bis zu 72 Prozent.

Die neue Preisstruktur führt bereits zu Kritik, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. In den sozialen Medien sprechen Nutzer von «mehr als überrissenen» Preisen und werfen der Bahn vor, vor allem Einheimische zu benachteiligen, während Touristinnen und Touristen kaum betroffen seien.

Geschäftsführer Jakob Gülünay verteidigt den Entscheid gegenüber der Zeitung. «Wir lösen ein System ab, das bisher unterschiedliche Preise geschaffen hat. Das hat Auswirkungen, auch für unsere regionalen Gäste. Das sagen wir offen.» Ziel sei ein einheitlicher und transparenter Tarif für alle. «Mit dem neuen Modell beenden wir genau diese Ungleichheit. Es gibt neu einen transparenten Preis für alle.»

Mehr Freiheit bei der Preisgestaltung

Als Alternative verweist die Säntisbahn auf neue Abonnemente. Das Jahresabo kostet 390 Franken und lohnt sich laut Gülünay bereits ab 13 Berg- und Talfahrten pro Jahr. Zudem würden Kinder und Jugendliche künftig nur noch 10 Franken bezahlen.

Hinter dem Systemwechsel steckt laut der Bahn nicht nur die Preisfrage. Wer Teil der Alliance Swiss Pass ist, muss das Halbtax akzeptieren und unterliegt den Vorgaben des Tarifverbunds.

«Das System der Alliance Swiss Pass ist für den öffentlichen Verkehr konzipiert, nicht für eine touristische Bergbahn wie in unserem Fall», wird Gülünay vom «Tagblatt» zitiert. Der Austritt verschaffe der Säntisbahn mehr Spielraum bei der Gestaltung ihrer Tarife und Sonderangebote.

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