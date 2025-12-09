Funiciello masslos enttäuscht: «In welcher Welt werden Schafe besser geschützt als Frauen?»

FunicielloSchafe 09.12.2025

Mitten in der Budgetdebatte sorgt ein Entscheid im Nationalrat für Empörung: Während Millionen für Schafherden und Weinwerbung gesprochen wurden, fehlt das Geld für mehr Schutz vor Gewalt an Frauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Bundesbudget 2026 wurden Mittel für Herdenschutz und Weinwerbung bewilligt, während eine zusätzliche Million für den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt abgelehnt wurde.

Nationalrätin Tamara Funiciello kritisiert den Entscheid scharf und bezeichnet ihn als Zeichen politischer Prioritäten zulasten der Sicherheit von Frauen.

Der Entscheid lässt nicht auf Reaktionen warten. Eine Kundgebung in Bern gegen den Entscheid wurde bereits bekannt gegeben. Mehr anzeigen

Die Budget-Debatte in der Wintersession ist im Bundeshaus im vollen Gange. Das Budget beläuft sich auf 90 Milliarden Franken – und wird nun verteilt. Doch ein Entscheid macht die Frauen im Parlament und auch in der Bevölkerung wütend.

Nationalrätin Tamara Funiciello (SP) sagt auf Anfrage von blue News: «Ich bin unendlich enttäuscht von diesem Parlament. Wir sprechen über ein Budget von über 90 Milliarden Franken – es wäre genügend Geld vorhanden, um Massnahmen gegen Gewalt an Frauen zu finanzieren.» Dennoch seien 3,6 Millionen Franken für den Schutz von Schafherden und 10 Millionen Franken für Wein-Verkaufsförderung bewilligt worden, während eine zusätzliche Million Franken für Organisationen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt abgelehnt wurde.

«Man hat die Frauen unendlich wütend gemacht»

Funiciello fragt empört: «In welcher Welt werden Schafe vor Frauen priorisiert?» Weiter hält sie fest: «Man hat die Frauen in diesem Land unendlich wütend gemacht. Dieses Jahr wurde der 27. Femizid verzeichnet, und trotzdem verweigert man von 90 Milliarden eine einzige Million.»

Für die Nationalrätin ist dieser Entscheid kaum nachvollziehbar. Es sei unverständlich, wie man mit Fragen der Sicherheit umgehe. Das Budget sei nicht einmal referendumsfähig, dennoch müsse man auf Mittel gegen Gewalt verzichten.

Funiciello bleibt nicht mehr still

Funiciello hofft nun auf die zweite Parlamentskammer: «Der Ständerat hat nun die Möglichkeit, den Entscheid rückgängig zu machen. Wir lancieren gerade zusätzlich einen offenen Brief.»

Auch ausserhalb des Parlaments regt sich Widerstand: Für Dienstagabend ist in Bern eine Kundgebung angekündigt. Das Feministische Streikkollektiv Bern ruft zum Protest gegen den Entscheid auf. Funiciello erklärt: «Ich werde an der Kundgebung teilnehmen. Die Botschaft lautet: Es gibt im Bundeshaus Menschen, die sich für Sicherheit einsetzen. Um unsere Ziele zu erreichen, braucht es jedoch auch Druck von aussen. Mein Lebensauftrag ist es, Frauen zu schützen. Und nichts wird mich davon abhalten.»

Die Nationalrätin kündigt an, konsequent vorzugehen: «Ich habe genug. Ich habe bereits öffentlich gemacht, wer gegen die zusätzliche Million für die Sicherheit von Frauen gestimmt hat.»