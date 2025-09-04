In Frick AG hat sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall ereignet. Kantonspolizei Aargau

Ein Traktor kollidierte am Mittwochmorgen auf einem Fussgängerstreifen mit einem Mann. Der 65-Jährige erlag im Spital seinen Verletzungen.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 76-Jähriger mit einem Traktor und Anhänger auf der Hauptstrasse in Frick AG in allgemeine Richtung Hornussen. Gleichzeitig überquerte ein 65-jähriger Fussgänger die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen im Bereich der Bushaltestelle Unterdorf.

Der Fussgänger, der bereits die Gegenfahrbahn gequert hatte und sich von der Mittelinsel auf dem Weg zur anderen Strassenseite befand, wurde durch den Traktor frontal erfasst und teilweise überrollt, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Der Traktorfahrer bremste demnach umgehend, setzte zurück und kollidierte dabei mit einem dahinter befindlichen Lastwagen.

Der Fussgänger wurde durch die Kollision schwer verletzt und in kritischem Zustand mittels Rettungshelikopter in ein Spital eingeliefert. Am Mittwochnachmittag erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Strafuntersuchung eingeleitet. Weshalb der Traktorfahrer den Fussgänger nicht sah, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Der Führerausweis wurde dem Unfallverursacher zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.