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Unfall in Schaffhausen Fussgänger von Bus überrollt und schwer verletzt

SDA

15.5.2026 - 19:35

Beim Versuch, in einen abfahrenden Bus einzusteigen, ist in Schaffhausen ein 87-Jähriger mit seinem Arm unter ein Rad geraten. (Archivbild)
Beim Versuch, in einen abfahrenden Bus einzusteigen, ist in Schaffhausen ein 87-Jähriger mit seinem Arm unter ein Rad geraten. (Archivbild)
Keystone

In Schaffhausen ist ein Fussgänger von einem Linienbus überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 86-Jährige an Gehstöcken stürzte am Freitagnachmittag an der Bahnhofstrasse beim Versuch, in den Bus einzusteigen und geriet unter ein Rad.

Keystone-SDA

15.05.2026, 19:35

16.05.2026, 08:49

Um 16.45 Uhr versuchte der Mann den abfahrenden Linienbus anzuhalten, indem er auf den Knopf für die Türöffnung drückte, wie die Schaffhauser Polizei am Freitagabend mitteilte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte vom Gehsteig auf die Bahnhofstrasse. Der linke Arm des Fussgängers wurde durch ein Rad vom Linienbus überrollt.

Bei diesem Verkehrsunfall erlitt der Fussgänger einen offenen Knochenbruch am linken Oberarm und musste durch die ausgerückte Ambulanz-Crew vom Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen in ein Krankenhaus gebracht werden.

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