Die Stadtpolizei Winterthur informierte am Montag über den tödlichen Unfall. BRK News

Nach einer Kollision mit einem Velofahrer ist ein Fussgänger am Samstagabend noch vor Ort gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Verkehrsunfall in einer Velounterführung in Winterthur ist am Samstagabend ein Fussgänger nach einer Kollision mit einem 31-jährigen Velofahrer tödlich verletzt worden.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch vor Ort, seine Identität ist bislang nicht geklärt.

Die Unfallursache wird derzeit von der Stadtpolizei Winterthur und der Staatsanwaltschaft untersucht. Mehr anzeigen

Bei einem Verkehrsunfall in Winterthur ist am Samstagabend ein Fussgänger ums Leben gekommen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ging die Meldung kurz vor 21.45 Uhr ein. Ein Mann war nach einer Kollision mit einem Velofahrer bewusstlos am Boden liegen geblieben.

Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf die beiden Unfallbeteiligten sowie auf Augenzeugen, die bereits Erste Hilfe leisteten. Nach ersten Erkenntnissen war der Fussgänger in einer Velounterführung unterwegs, als es kurz nach einer Kurve zur Kollision mit einem 31-jährigen Velofahrer kam. Der Fussgänger stürzte dabei und erlitt schwere Verletzungen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Seine Identität ist laut Polizei bislang nicht zweifelsfrei geklärt. Die entsprechenden Abklärungen erfolgen durch das Institut für Rechtsmedizin in Zürich.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Neben der Stadtpolizei standen mehrere Einsatzkräfte im Einsatz, darunter der Rettungsdienst Winterthur, Schutz und Intervention Winterthur sowie Spezialisten der Forensik und der Kantonspolizei Zürich.