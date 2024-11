Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag wegen eines Verkehrsunfalls ausrücken müssen. Symbolbild: Keystone

Am Freitagabend sind ein Fussgänger und ein Kleinkind in Konolfingen BE von einem Auto erfasst worden. Der verletzte Mann und das schwerverletzte Kind mussten ins Spital eingeliefert werden.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Konolfingen BE hat sich am Freitag ein Unfall ereignet.

Dabei wurden ein Fussgänger und ein Kleinkind von einem Auto erfasst.

Beide mussten ins Spital gebracht werden. Mehr anzeigen

Der Kantonspolizei Bern wurde am Freitag gegen 18.30 Uhr gemeldet, dass es auf der Thunstrasse in Konolfingen BE zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Autolenker von Oberdiessbach herkommend auf der Thunstrasse in Richtung Konolfingen, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Hausnummer 17 rechts von der Strasse abkam. Dabei habe er einen Fussgänger und ein Kleinkind erfasst, die sich auf dem Trottoir befanden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Das schwerverletzte Kind und der verletzte Mann wurden von anwesenden Drittpersonen, darunter auch ein Rapid Responder, erstbetreut, ehe zwei Ambulanzteams die weitere medizinische Versorgung übernahmen und die beiden Verletzten in ein Spital brachten. Ein weiterer Fussgänger blieb unverletzt.

Zur Unterstützung stand auch die Feuerwehr Konolfingen im Einsatz. Der betroffene Strassenabschnitt war kurzzeitig gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.