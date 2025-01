Der Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Dorfstrasse ereignet. Kantonspolizei Solothurn

In Wangen bei Olten ist am Mittwochmorgen eine junge Fussgängerin beim Überqueren der Strasse von einem Linienbus erfasst und erheblich verletzt worden. Die Unfallursache wird durch die Polizei abgeklärt.

Eine 17-Jährige ist am Mittwoch in Wangen bei Olten bei einem Unfall erheblich verletzt worden.

Sie ist von einem Linienbus erfasst worden.

Am Mittwochmorgen beabsichtigte eine 17-jährige Frau die Dorfstrasse in Wangen bei Olten SO im Bereich der Bushaltestelle «Ochsen» zu überqueren. Auf dem dortigen Fussgängerstreifen wurde die Jugendliche aus noch zu klärenden Gründen von einem Linienbus erfasst, welcher in Richtung Olten unterwegs war.

Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, wurde der Bus von einem 53-jährigen Mann gelenkt. Die junge Frau wurde erheblich verletzt und nach der Erstbetreuung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.