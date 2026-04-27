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In Beromünster LU Fussgängerin bei Unfall mit Traktor tödlich verletzt

SDA

27.4.2026 - 15:02

Im luzernischen Beromünster ereignete sich am Freitag ein tödlicher Unfall zwischen einem Traktor und einer 88-jährigen Fussgängerin. (Symbolbild)
Im luzernischen Beromünster ereignete sich am Freitag ein tödlicher Unfall zwischen einem Traktor und einer 88-jährigen Fussgängerin. (Symbolbild)
Keystone

In Beromünster LU ist am Freitagabend eine 88-jährige Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor tödlich verletzt worden. Die Frau wurde beim Überqueren der Strasse vom Traktor erfasst.

Keystone-SDA

27.04.2026, 15:02

27.04.2026, 15:22

Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Der genaue Unfallhergang war zunächst uklar und wird durch die Staatsanwaltschaft Sursee untersucht, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Für die Unfallaufnahme blieb das Gebiet Fläcke während rund sechs Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Michelsamt leitete den Verkehr um.

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