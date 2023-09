Die Kantonspolizei Wallis musste am Montag wegen eines Verkehrsunfalles ausrücken. KEYSTONE

Eine 23-jährige Frau ist am Mittwoch im Spital nach einem Verkehrsunfall in Siders VS gestorben. Die Portugiesin wurde laut Kantonspolizei Wallis auf einem Fussgängerstreifen angefahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 23-jährige Frau ist am vergangenen Montag auf einem Fussgängerstreifen in Siders VS von einem Auto angefahren worden.

Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie am Mittwoch im Spital von Sitten ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Mehr anzeigen

Eine 23-jährige Frau ist am vergangenen Montag auf einem Fussgängerstreifen in Siders VS von einem Auto angefahren worden.

Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie am Mittwoch im Spital von Sitten ihren schweren Verletzungen erlag.

Beim Opfer handelt es sich um eine portugiesische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Kanton Freibug, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Die junge Frau hatte am Montag gegen 17 Uhr einen Fussgängerstreifen in Siders überquert, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem Auto kam. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

SDA/klm