Flumserberg SG Fussgängerin mit Baby angefahren und verletzt

Lea Oetiker

7.2.2026

. Im Bereich einer Linkskurve geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und prallte mit der rechten Seite gegen eine Fussgängerin. Auch das Baby wurde verletzt.
Polizei SG

In Flumserberg SG sind am Freitagabend eine Mutter und ihr Baby von einem Auto erfasst und eher schwer verletzt worden.

Lea Oetiker

07.02.2026, 10:28

07.02.2026, 10:29

Am Freitagabend sind in Flumserberg SG eine 34-jährige Frau und ihr Baby von einem Auto erfasst und dabei eher schwer verletzt worden.

Eine 46-jährige Autofahrerin war kurz nach 19 Uhr auf der Flumserbergstrasse talwärts in Richtung Flums unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und prallte mit der rechten Seite gegen eine Fussgängerin, die mit ihrem Kinderwagen und zwei weiteren Kindern auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad unterwegs war.

Die 34-Jährige und ihr wenige Monate altes Baby wurden durch die Kollision erheblich verletzt und mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

