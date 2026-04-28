Beim Unfall verstarb eine 54-jährige Frau. Kapo AG

In Oftringen AG ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine Fussgängerin wurde von einem Motorrad erfasst und erlag später im Spital ihren Verletzungen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Oftringen kollidierte ein 19-jähriger Töfffahrer auf einem Fussgängerstreifen mit einer Frau.

Die 54-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht und verstarb am Abend an den Folgen des Unfalls.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Oftringen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Maschine von Aarburg in Richtung Zofingen unterwegs, als es auf Höhe eines Fussgängerstreifens beim Einkaufszentrum Tychboden zur folgenschweren Kollision kam.

Zur gleichen Zeit wollte eine 54-jährige Frau die Strasse überqueren. Aus bislang ungeklärten Gründen stiessen die beiden zusammen. Die Fussgängerin wurde dabei zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten die Frau umgehend ins Kantonsspital Aarau. Dort erlag sie am frühen Abend ihren Verletzungen. Der junge Motorradfahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls aufgenommen. Wie es zur Kollision auf dem Fussgängerstreifen kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Spurensicherung blieb die Luzernerstrasse bis in den Abend hinein gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.