Moutier BE Fussgängerin von Auto erfasst – tot

Lea Oetiker

18.11.2025

Die 81-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle.
Die 81-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle.
sda

In Moutier BE ist am Montagabend eine 81-jährige Fussgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Lea Oetiker

18.11.2025, 14:12

Eine Autofahrerin hat am Montagabend in Moutier BE eine Fussgängerin erfasst und tödlich verletzt. Die 81-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen wollte die Frau um zirka 17.45 Uhr eine Strasse überqueren, als eine Autofahrerin sie erfasste, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die Ursachen der Kollision sind noch unklar.

Bei der tödlich verletzten Person handelte es sich um eine Frau aus dem Kanton Bern, wie es weiter hiess.

Die Polizei hat unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

