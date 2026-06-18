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Heisse Diskussionen am G7-Gipfel Offene Mikrofone verraten, worüber die Mächtigen wirklich sprechen

Sven Ziegler

18.6.2026

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Für heisse Diskussionen sorgt ein Video von Meloni und Trump, welches die beiden Regierungschefs am letzten Morgen des G7-Gipfels zeigt. Dieses zeigt, wie Meloni mit heftigen Gesten in Richtung Trump deutet, während sie spricht.

18.06.2026

Während die G7-Staaten über Krieg und Weltpolitik diskutierten, fingen offene Mikrofone überraschende Gespräche ein. Von Trumps rätselhaftem «Greenland» bis zu Melonis Rauchstopp.

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Sven Ziegler, Adrian Kammer

18.06.2026, 10:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Offene Mikrofone haben beim G7-Gipfel in Évian mehrere private Gespräche der Staats- und Regierungschefs eingefangen.
  • Besonders für Aufmerksamkeit sorgte Donald Trump mit einer rätselhaften Bemerkung zu Grönland.
  • Auch Gespräche über Zigaretten, Fussball, Fahrräder und eine vergessene Uhr wurden öffentlich.
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Krieg, Krisen und Weltpolitik bestimmten die Agenda des G7-Gipfels. Doch zwischen den offiziellen Sitzungen verrieten offene Mikrofone, worüber Trump, Meloni, Merz und Co. wirklich sprachen.

Die kuriosen Szenen reichen von Grönland bis zu einer verlorenen Luxusuhr. blue News liefert dir die wichtigsten denkwürdigen Momente. 

Trumps rätselhaftes «Greenland»

Der wohl meistdiskutierte Hot-Mic-Moment entstand im Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Ratspräsident António Costa. Die Mikrofone zeichneten lediglich auf, wie Trump sagte: «You understand? ... Greenland.»

Mehr war nicht zu hören. Weder der Beginn noch das Ende der Unterhaltung wurden aufgezeichnet. Weil Trump in den vergangenen Jahren wiederholt Ansprüche auf Grönland erhoben hatte, löste der kurze Ausschnitt sofort Spekulationen aus. Was genau gemeint war, bleibt bis heute unklar.

Trump selbst sagte, man habe nicht über Grönland gesprochen. «Das hätten wir aber wohl tun sollen», meinte er in Richtung der Reporter.

Giorgia Meloni verkündet ihren Rauchstopp

Giorgia Meloni verkündet ihren Rauchstopp

Giorgia Meloni verkündet ihren Rauchstopp

Für einen überraschend persönlichen Moment sorgte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Auf die Frage von Friedrich Merz, ob sie an diesem Morgen bereits eine Zigarette geraucht habe, antwortete sie: «Seit dem 1. Mai nicht mehr.»

18.06.2026

Für einen überraschend persönlichen Moment sorgte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Auf die Frage von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, ob sie an diesem Morgen bereits eine Zigarette geraucht habe, antwortete sie: «Seit dem 1. Mai nicht mehr.»

Die Antwort löste spontane Glückwünsche aus. Mehrere Staats- und Regierungschefs applaudierten ihr. Kanadas Premierminister Mark Carney fragte scherzhaft, ob sie ein Nikotinpflaster trage. Meloni hob daraufhin triumphierend die Arme in die Höhe.

Trump will Macrons vergessene Uhr

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sorgte unbeabsichtigt für Unterhaltung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bemerkte Kanadas Premierminister Carney, dass Macron offenbar seine Armbanduhr liegen gelassen hatte.

«Wir haben seine Uhr», sagte Carney in die Runde. Trump reagierte sofort: «Gib sie mir, wenn er sie vergessen hat.» Die Bemerkung löste Gelächter bei den anwesenden Staats- und Regierungschefs aus.

«Ich habe einen viel zu tiefen Stuhl»

Trump beschwert sich über Stuhl

Trump beschwert sich über Stuhl

Trump störte sich daran, tiefer zu sitzen als die übrigen Teilnehmer. «Ich hatte den niedrigsten Stuhl im ganzen Raum», sagte er mit offenem Mikrofon. Schliesslich griff Kanadas Premierminister Mark Carney ein und bot Trump seinen Platz an.

18.06.2026

US-Präsident Trump beschwerte sich während eines Treffens mit Wirtschafts- und Technologieführern über seinen Stuhl. Wie auf Videoaufnahmen zu hören ist, störte sich Trump daran, tiefer zu sitzen als die übrigen Teilnehmer. «Ich hatte den niedrigsten Stuhl im ganzen Raum», sagte er mit offenem Mikrofon.

Schliesslich griff Kanadas Premierminister Mark Carney ein und bot Trump seinen Platz an. «Donald, ich habe den Stuhl des Generals», scherzte Carney. Trump nahm das Angebot dankend an und kommentierte nach dem Platzwechsel: «Oh, das ist viel besser.»

Fussball statt Weltpolitik

Mitten während eines Gipfels über Kriege, Sanktionen und Handelspolitik wurde immer wieder über Fussball gesprochen. Schliesslich läuft derzeit die WM in Nordamerika.

Zu hören waren Gespräche über den überraschenden Punktgewinn von Kap Verde gegen Weltmeister Spanien, Jubelrufe wie «Allez les Bleus» für Frankreich sowie Diskussionen über den Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain.

«Ich bin der Boss»

Trump: «Ich bin der Boss»

Trump: «Ich bin der Boss»

Am zweiten Gipfeltag betrat Trump den Sitzungssaal später als seine Kollegen. Als Trump den Raum betrat, verkündete er scherzhaft: «Ich bin der Boss!» Die Bemerkung sorgte am Tisch für Lacher.

18.06.2026

Am zweiten Gipfeltag betrat Trump den Sitzungssaal später als seine Kollegen. Die anderen Staats- und Regierungschefs warteten bereits auf den Beginn einer Diskussion über China und die Weltwirtschaft.

Als Trump den Raum betrat, verkündete er scherzhaft: «Ich bin der Boss!» Die Bemerkung sorgte am Tisch für Lacher.

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Für heisse Diskussionen sorgt ein Video von Meloni und Trump, welches die beiden Regierungschefs am letzten Morgen des G7-Gipfels zeigt. Dieses zeigt, wie Meloni mit heftigen Gesten in Richtung Trump deutet, während sie spricht.

18.06.2026

Für heisse Diskussionen sorgt ein Video von Meloni und Trump, welches die beiden Regierungschefs am letzten Morgen des G7-Gipfels zeigt. Dieses zeigt, wie Meloni mit heftigen Gesten in Richtung Trump deutet, während sie spricht.

Tonaufnahmen sind von dem Gespräch keine vorhanden. Entsprechend gehen die Meinungen auseinander. Manche vermuten, dass Meloni Trump die Leviten gelesen haben könnte. Trump scheint jedenfalls unbeeindruckt und verzieht keine Miene.

Manche Beobachter sind allerdings überzeugt, dass es sich lediglich um einen angeregten Austausch Melonis mit Trump gehandelt habe. Dafür spricht, dass Meloni am Ende des Videos kurz lacht. Was sich wirklich hinter den Kulissen abgespielt hat, wird die Öffentlichkeit aber wohl nie erfahren.

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