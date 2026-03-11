Gaga-Debatte zu Bundesrats-Vergrösserung: «Warum sind Sie im Nationalrat?» Im Bundeshaus wurde am Dienstag mehr gelacht als reformiert: Die Debatte über eine grössere Regierung wurde zur Komödie, als sich Zürcher Nationalräte und eine Tessinerin gegenseitig stichelten. 10.03.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Nationalrat sorgte die Debatte über eine mögliche Vergrösserung des Bundesrats von sieben auf neun Mitglieder am Dienstag für unerwartet viel Humor – vor allem dank eines schlagfertigen Schlagabtauschs zwischen Zürcher Politikern und einer Grünen-Nationalrätin.

Ihr Konter: «Warum sind Sie im Nationalrat?» löste im Saal grosses Gelächter aus und wurde zum Satz des Tages.

Trotz der amüsanten Debatte blieb das Ergebnis klar. Der Nationalrat lehnte die Grünen-Initiative mit 114 zu 77 Stimmen deutlich ab. Mehr anzeigen

Was als ernsthafte Diskussion über eine Staatsreform begann, endete am Dienstag im Nationalrat als halbe Komödie. Die Debatte über eine mögliche Erweiterung des Bundesrats von sieben auf neun Mitglieder entwickelte sich zu einem unterhaltsamen Schlagabtausch zwischen mehreren Zürcher Parlamentarier*innen, die sich gegenseitig mit Vergleichen zu übertrumpfen versuchten.

Ausgangspunkt war ein Beispiel aus der Stadt Zürich: SP-Nationalrat Fabian Molina bemerkte, dort funktioniere die Regierung mit neun Mitgliedern «ausgezeichnet».

Nationalrätin Greta Gysin (Grüne/TI) bestätigte dies freundlich – worauf umgehend Widerspruch aus der Zürcher SVP kam.

Ob Stadt oder Kanton Zürich – hauptsache ausgezeichnet

Benjamin Fischer wandte ein, in Zürich gebe es ein auf vier Jahre gewähltes Präsidium, das das Neunergremium zusammenhalte: «Beim Bundesrat funktioniert das nicht», sagte er. Gysin blieb unbeeindruckt und entgegnete trocken, sie kenne nicht alle Exekutivsysteme des Landes im Detail.

Den Höhepunkt der Debatte lieferte SVP-Nationalrat Mauro Tuena mit gespielter Empörung: «Der Kanton Zürich funktioniert ausgezeichnet – mit sieben Regierungsmitgliedern! Können Sie das auch bestätigen?»

Noch bevor Gysin antwortete, lachte der Saal – und sie wiederum konterte mit dem Satz des Tages: «Nein, Herr Kollege, das kann ich nicht bestätigen. Aber ich sehe, dass Sie sich alle sehr für die Stadt und den Kanton Zürich interessieren. Weshalb haben Sie dann für den Nationalrat kandidiert?»

Bundesrat Guy Parmelin, Fabian Molina, SP-ZH, und Christine Bulliard-Marbach, Mitte-FR, während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte, am Dienstag im Nationalrat in Bern. (v.r.n.l.) Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Bundesratsvergrösserung erneut abgelehnt

Das Gelächter im Ratssaal war gross, für eine Staatsrevolution reichte es aber nicht: Der Nationalrat lehnte die Vergrösserung des Bundesrats erneut ab. Mit 114 zu 77 Stimmen verwarf die grosse Kammer die Initiative der Grünen. Neben Grünen, SP, GLP und EVP fand sich keine Mehrheit für das Anliegen.

Gysin erinnerte daran, dass der Bundesrat seit 1848 sieben Mitglieder zählt – obwohl die Schweiz seither gewachsen, internationaler und komplexer geworden ist. «Die Schweiz funktioniert nur, wenn alle Teile sich beteiligt fühlen», erklärte sie. Eine grössere Regierung würde die Sprachregionen und die Arbeitslast gerechter verteilen.

Die Gegner blieben bei ihren Argumenten: Der siebenköpfige Bundesrat habe sich bewährt und garantiere Stabilität. Philippe Nantermod (FDP/VS) warnte, ein Neunergremium könne das Kollegialitätsprinzip gefährden. Gregor Rutz (SVP/ZH) sprach gar von einem «Bürokratieschub», da zusätzliche Departemente entstünden, die mehr Kosten verursachen würden.

