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Dach stürzt ein Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände

Petar Marjanović

22.5.2026

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Ein nächtlicher Grossbrand hat in Gampelen BE ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände massiv zerstört – die Feuerwehr kämpfte mit Hubrettern und langen Wasserleitungen gegen die Flammen.

22.05.2026

Ein nächtlicher Grossbrand hat in Gampelen BE ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände massiv zerstört – die Feuerwehr kämpfte mit Hubrettern und langen Wasserleitungen gegen die Flammen.

Redaktion blue News

22.05.2026, 06:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Gampelen im Berner Seeland ist am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf dem Gelände einer Stiftung in Brand geraten.
  • Mehrere Feuerwehren bekämpften den Brand mit einem Grossaufgebot vom Boden aus und über Hubretter.
  • Das Gebäude wurde massiv beschädigt. Angaben zu Verletzten oder zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.
Mehr anzeigen

In Gampelen im Berner Seeland ist am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf dem Gelände einer Stiftung in Brand geraten. Laut BRK News ging der Alarm am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein. Auf dem Areal befinden sich eine Heim- und Wiedereingliederungsstätte für erwachsene Menschen sowie ein Landwirtschaftsbetrieb.

Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot aus. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Ausbreitung des Feuers bekämpften die Einsatzkräfte den Brand sowohl vom Boden aus als auch von oben. Die Stützpunktfeuerwehr Ins setzte dafür einen Hubretter ein.

Auch die Feuerwehr Jolimont und die Berufsfeuerwehr Biel standen im Einsatz. Die Bieler Feuerwehr brachte laut BRK News unter anderem einen mobilen Grossventilator und einen weiteren Hubretter mit.

Die Wasserversorgung stellte die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen. Sie setzten mehrere Motorspritzen ein und verlegten längere Wassertransportleitungen, um genügend Löschwasser zum Brandplatz zu bringen.

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände
Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot ins Berner Seeland aus.

Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot ins Berner Seeland aus.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. Wegen der starken Rauchentwicklung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer auch über Hubretter.

Wegen der starken Rauchentwicklung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer auch über Hubretter.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände
Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

In Gampelen BE stand am späten Donnerstagabend ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände in Vollbrand.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot ins Berner Seeland aus.

Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot ins Berner Seeland aus.

Bild: BRK News

Gampelen BE: Grossbrand zerstört Gebäude auf Stiftungsgelände. Wegen der starken Rauchentwicklung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer auch über Hubretter.

Wegen der starken Rauchentwicklung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer auch über Hubretter.

Bild: BRK News

Das Feuer beschädigte das Gebäude massiv. Teile der Dachkonstruktion stürzten ein, stellenweise blieb nur noch ein verkohltes Grundgerüst stehen.

Neben den Feuerwehren standen auch der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Bern im Einsatz. Angaben zu Verletzten oder zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

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