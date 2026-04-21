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Rätselhafter Vorfall Projektil im Klassenzimmer in Gams SG entdeckt

Sven Ziegler

21.4.2026

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt derzeit. 
Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt derzeit. 
sda

In einem Schulzimmer in Gams SG wird am Dienstagmorgen ein Projektil entdeckt. Auch ein Fenster und ein Rolladen sind beschädigt. Die Polizei steht vor einem Rätsel – und ermittelt.

Redaktion blue News

21.04.2026, 15:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Schulzimmer in Gams SG wurde ein mutmasslich kleinkalibriges Projektil entdeckt.
  • Ein Fenster und ein Rolladen wurden beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 3000 Franken.
  • Der Vorfall ereignete sich vermutlich während der Frühlingsferien, die Polizei ermittelt.
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Ein ungewöhnlicher Fund sorgt in Gams im Kanton St.Gallen für Aufsehen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde am Dienstagmorgen in einem Schulzimmer der Unterstufe ein Projektil entdeckt.

Die Meldung ging kurz nach 8 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Vor Ort stiess die ausgerückte Patrouille auf ein verformtes Geschoss, das mutmasslich aus einer kleinkalibrigen Waffe stammt.

Neben dem Projektil wurden auch Schäden am Gebäude festgestellt. Ein Fenster sowie der dazugehörige Rolladen weisen deutliche Beschädigungen auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Franken.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen im Schulhaus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich das Geschehen während der Frühlingsferien ereignet haben. Damit ist klar: Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Einschuss kam, ist derzeit unklar. Es gibt bislang keine Hinweise auf eine Täterschaft. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall zu klären.